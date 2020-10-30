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30 октября 2020 года 08:26
Аптеки рекордно нарастили продажи
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
30 октября. FINMARKET.RU - По итогам девяти месяцев 2020 г. продажи лекарств в российских аптеках в денежном выражении увеличились на 10,9% и достигли 819,7 млн руб., пишут "Ведомости" со ссылкой на исследование аналитической компании DSM Group. Это рекордный показатель за последние шесть лет. Для сравнения: за аналогичный период 2019 г. сумма продаж составляла 739,1 млн руб. При этом в натуральном выражении реализация лекарств в аптеках демонстрирует падение третий год подряд. Если за девять месяцев 2018 г. этот показатель составлял 3,9 млрд упаковок, то к 2019 г. продажи лекарств сократились на 1,5% до 3,8 млрд упаковок, а к 2020 г. еще на 1,7% до 3,7 млрд упаковок. Аналитики DSM Group связывают увеличение реализации лекарств в стоимостном выражении при падении в натуральном с изменением структуры потребления. Согласно исследованию, во время отчетного периода 2020 г. росли продажи только дорогостоящих препаратов (от 500 руб.). Их доля в общем объеме продаж в стоимостном выражении увеличилась на 3,6 процентного пункта (п. п.) и достигла 44%. Доля лекарств стоимостью 150–500 руб. сократилась на 1,3 п. п. до 42,4%, 50–150 руб. – на 1,1 п. п. до 10,7%. Наименьшую долю занимают дешевые препараты по цене до 50 руб. – всего 3% в стоимостном выражении от общего объема продаж, что на 1,2% п. п. меньше, чем годом ранее. Вызванный пандемией COVID-19 ажиотажный спрос на дорогостоящие лекарства помогает представителям фармацевтической розницы избежать потерь в обороте из-за падения покупательной способности населения, говорит источник "Ведомостей" в одной из крупных аптечных сетей. Он напоминает, что во время режима самоизоляции продажи лекарств падали как в натуральном, так и в денежном выражении.
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