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29 октября 2020 года 10:35
Сроки оформления недвижимости сокращены в несколько раз
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Александр Рюмин/ТАСС
29 октября. FINMARKET.RU - В России запущена информационная система учета недвижимости, благодаря которой упрощается и ускоряется регистрация прав на нее и расширяются онлайн-сервисы, пишет "Российская газета". В частности, система позволит зарегистрировать дом за 10 рабочих дней вместо месяца, оформить права на недвижимость в другом регионе, не выезжая туда, а также сократить срок выдачи выписок из ЕГРН с трех дней до 30 секунд. Система, которая называется ФГИС ЕГРН, запущена в октябре во всех регионах, рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко. Система объединила данные государственного кадастра недвижимости (ГКН) и Единого государственного реестра прав (ЕГРП). Переход на новую систему произошел без приостановки процедур регистрации и учета. ФГИС ЕГРН пришла на смену 340 разрозненным информационным системам. "Это порождало дублирование сведений, отсутствие единства учетно-регистрационных процессов и, как следствие, оперативной и достоверной информации о проведении регистрационных действий, выдачи сведений об объектах недвижимости, не говоря уже о сложностях контроля за соблюдением законодательства в сфере недвижимости, непрозрачности и высоких коррупционных рисках", - отметила вице-премьер. С внедрением новых информационных технологий повысится качество и достоверность сведений в ЕГРН, упростятся процедуры получения услуг. "Регистрация права собственности, договоров ипотеки, постановка на кадастровый учет и еще десятки процедур в этой сфере будут проводиться проще и быстрее", - сообщила Абрамченко. Благодаря консолидации в системе всех данных об объектах и правах на них стала возможна регистрация прав на недвижимость с одновременной постановкой ее на кадастровый учет. Также появилась возможность получения госуслуг в сфере недвижимости независимо от реального расположения участка или дома. Кроме того, внедрение ФГИС ЕГРН позволит запустить по всей стране сервис по выдаче выписок из ЕГРН. Сегодня это занимает три дня, а при переходе на новую систему сократится до нескольких минут. Ранее такой сервис работал в пилотных регионах.
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