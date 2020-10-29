Кредитные каникулы могут сделать постоянными

29 октября. FINMARKET.RU - Экспертное сообщество предложило сделать кредитныепостоянными, пишут "Известия". Инициатива обсуждалась на заседании Экспертного совета по защите прав потребителей финуслуг при ЦБ, рассказали газете несколько участников мероприятия. Но, как они отмечают, при создании постоянного механизма кредитных каникул важно правильно разработать параметры, которые позволят соблюсти интересы всех сторон. Инициативу экспертов готовы обсудить и скорее поддержать и в Госдуме, заявил "Известиям" глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков.

Закон о кредитных каникулах (106-ФЗ) вступил в силу в апреле этого года. Он позволил заемщикам, которые заболели коронавирусом или потеряли из-за кризиса часть дохода, получить отсрочку по платежам. Последняя возможность обратиться за поблажкой по госпрограмме была 30 сентября. После этого реструктуризация кредита возможна только по собственным программам банков.

Центробанк рассмотрит предложение сделать механизм кредитных каникул постоянным, сообщила изданию пресс-служба регулятора.

Программу кредитных каникул нужно не просто продлить (что логично в связи с новой вспышкой пандемии). Стоит сделать этот механизм либо постоянно действующим наподобие ипотечных каникул, либо закрепить его в законодательстве в «спящем» режиме, предусмотрев возможность оперативно его включать при кризисных ситуациях. С таким предложением на заседании совета выступила руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева, которая подтвердила "Известиям" этот факт.

О необходимости сделать механизм кредитных каникул постоянным говорили и другие участники мероприятия. Необходимо создать постоянно действующий механизм реструктуризации по всем видам заимствований, который может применяться по необходимости, сказал "Известиям" директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) "Тема, требующая обсуждения и не лишенная здравого смысла. Кризисы повторяются. И людям проще жить, когда они понимают, что защищены, — заявил "Известиям" глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков. — Нам же проще принимать законы, которые их защищают, без спешки. Мы готовы включиться в процесс, по крайней мере обсуждения, которое точно было бы полезно, а дальше будет видно".

Депутат допустил, что законодатели поддержат эту идею, но для начала нужно выслушать все стороны, чтобы принять важное решение. Банкам тоже выгоден бессрочный механизм кредитных каникул, поскольку реструктуризация позволяет сохранить заемщика, а не получить вместо него банкрота, добавил Анатолий Аксаков.

Из крупнейших банков, в которые "Известия" направили запрос об отношении к инициативе о создании постоянного механизма предоставления кредитных каникул, ответил только ВТБ.

"На наш взгляд, механика кредитных каникул в рамках 106-ФЗ может быть скорректирована в части их аннулирования и способов подтверждения снижения доходов. Кроме того, можно расширить способ подключения к ним — например, в случае внедрения формата обращения за каникулами через портал госуслуг можно одновременно предусмотреть оформление клиентом согласия на передачу банку данных из "Цифрового профиля", — сказали "Известиям"» в пресс-службе ВТБ.

Это существенно упростит процесс для клиентов, а банкам позволит оперативно получить объективную информацию о размере дохода, считают в кредитной организации.