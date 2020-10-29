Нацпроект по экспорту стал компактнее, но яснее

29 октября. FINMARKET.RU - Совет по нацпроектам в целом утвердил изменения в нацпроекте (НП) "Международная кооперация и экспорт", пишет "Коммерсант" Это один из крупных нацпроектов, на конец 2018 года его совокупная стоимость составляла 957 млрд руб. до 2024 года.

Основными задачами НП были увеличение несырьевого неэнергетического экспорта к 2024 году до $250 млрд в год (промышленного - до $205 млрд), развитие экспорта услуг и логистики и создание экспортной инфраструктуры - де-факто в версии 2018 годапредполагал консолидацию всех тем, формально связанных с экспортом.

В обновленной версии НП (сейчас его курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов) стал значительно компактнее. Два федеральных проекта (ФП) из пяти - "Логистика международной торговли" и "Экспорт услуг" - в него больше не входят. Как пояснил "Ъ" источник в Минпромторге, при ревизии задач и инструментария всего НП было принято решение передать в другие нацпроекты ФП "Экспорт услуг" (в очень значительной части это туризм и транспорт) и ФП "Логистика международной торговли" (в основном состоит не из проектных, а из процессных мероприятий - как, например, строительство погранпереходов,-которые в проект просто не вписывались). Кроме того, часть мероприятий НП по регулированию экспорта, по сути, дублировала мероприятия плана "Трансформация делового климата" (им управляет Минэкономики), а ряд специфичных регуляторных проблем предполагается снимать через создаваемый сейчас при участии Минпромторга Совет экспортеров.

В итоге в экспортном НП остались три ФП - по промышленному и агроэкспорту и по инфраструктуре.

Сильнее всего снижены и плановые показатели (до $146 млрд в 2024 году), и финансирование "промышленного" ФП (с 423 млрд руб. до 299 млрд руб.).

Собеседники "Ъ" в Минпромторге объясняют это, с одной стороны, конъюнктурой внешних рынков после пандемии, с другой - демонстрируют, что де-факто объем финансирования не снижается, поскольку часть господдержки в рамках НП будет оказываться не напрямую из бюджета, а через инфраструктуру ВЭБ.РФ, в частности, АО ЭКСАР, объемы страхования экспортных контрактов которого вырастут. ФП по промышленному и агроэкспорту не стали объединять в силу специфики отраслей: в них разная регуляторика и инструментарий господдержки, агросектор более "самоуправляем" через отраслевые ассоциации.

По словам одного из собеседников "Коммерсанта", задачи НП стали еще более прагматичными, чем ранее: коронавирусная пандемия сделала очень высоковероятным вхождение внешней торговли во всем мире в период постоянных торговых войн ("По сути, мы уже живем в постоянных торговых войнах",- говорит он), НП - защита от этих войн: в сложившейся ситуации иметь еще и внутренние ограничения наопасно.