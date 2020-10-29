Законодательство: что изменится с ноября

29 октября. FINMARKET.RU - Федеральные законы, вступающие в силу в ноябре, касаются семей с детьми, автомобилистов, покупателей шин, продавцов и производителей алкоголя и табачных изделий, пишет "Российская газета" в обзоре о законодательных новшествах, вступающих в силу с ноября.

особенно важными буду два закона, которые начинают действовать в ноябре. Получать пособия станет легче. C 1 ноября список документов, который дает право на получение финансовой помощи малообеспеченным семьям с детьми от 3 до 7 лет, станет короче. Не надо будет собирать и предоставлять документы, которые касаются алиментов. Размер льготных выплат составляет 50 процентов прожиточного минимума детей в конкурентном регионе, где живет семья.

Доступная ипотека остается. С 1 ноября продолжит действовать льготная ипотека под 6,5 процента годовых. Изначально в этот день программа должна была прекратиться. Но ее продлили до 1 июля 2021 года.

Программа льготной ипотеки взяла старт 17 апреля этого года. Благодаря ей семьи могут купить под гуманные проценты квартиры в новостройках.

- с 1 ноября в любом регионе России можно будет оформлять не только бумажное, но и электронное извещение о мелких ДТП. Речь идет о европротоколе, который давно ввели в России. Он позволяет водителям быстро решить все страховые вопросы без вызова сотрудников дорожной полиции. В аварии должны участвовать не более двух машин.

Для оформления электронного европротокола нужно воспользоваться мобильным приложением: "Помощник ОСАГО". До 1 ноября оно было доступно только в Москве, в Московской области, в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области и в Татарстане. С ноября - по всей стране. Но воспользоваться электронным извещением о мелком ДТП можно лишь в том случае, если водители имеют аккаунты на госуслугах.

Если в случае с европротоколом бумага и электроника действуют на равных, то для ПТС (паспортов транспортного средства) "аналоговый" период завершается с 1 ноября. Паспорта на автомобиль начнут выдавать только в электронном виде. Бумажный вариант сохранится лишь на уже оформленные автомобили.

Электронный ПТС вводится на территории всего Евразийского экономического союза (Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения). В нем будут прописаны подробные технические характеристики машины, VIN-номер, сведения о пробеге, данные всех ТО, банковские ограничения на покупку или продажу, замечания лизинговых фирм, данные об изменении конструкции и сведения о ДТП.

С ноября начнется обязательная маркировка колесных шин и автомобильных покрышек.

Новшества для. Агрегаторов обяжут принимать к оплате карты "Мир". С 1 ноября это коснется только торговых онлайн-площадок, чья годовая выручка составляет не менее 40 миллионов рублей в год (здесь считать будут за 2019 год). Ожидается, что с 1 марта 2021 года карта "Мир" станет обязательной для агрегаторов с выручкой до 30 миллионов рублей, а с 1 июля - до 20 миллионов рублей.

Начнется поштучный (помарочный) учет алкоголя. С 1 ноября Россия полностью переходит на поштучный учет маркированной алкогольной продукции в ЕГАИС. Об этом говорится в сообщении Росалкогольрегулирования.

У табачных изделий закончится переходный период. 30 ноября истекает срок, за который можно было промаркировать табачную продукцию, не проданную до 1 июля 2020 года.

должны подать заявления об отсрочке или рассрочке по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов. Если заявление не подать до 1 декабря, то налоговые органы его рассматривать не будут. Кто может получить отсрочку (рассрочку) по налогам можно узнать на сайте ФНС.

должны подать заявление в Минтруд на участие в эксперименте по переходу на электронные кадровые документы. Попробовать отказаться от бумажных документов можно уже сейчас. Эксперимент продлится до 31 марта 2021 года.

У владельцев грузовиков 30 ноября истекает срок, когда транспортное средство категории N2 с неопределенным экологическим классом, может ездить без тахографа. Транспортное средство категории N2 - это грузовики с максимальной массой от 3,5 до 12 тонн.