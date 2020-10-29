Ломбардам готовят инфраструктуру

29 октября. FINMARKET.RU - В России к 2023 года могут создать несколько площадок по реализации невостребованного залогового имущества в ломбардах.

Вчера в Совете федерации прошел круглый стол, где обсуждалось создание единой публичной площадки реализации залогов. Сегодня единой методики оценки залогов нет, а невыкупленными остается до 40% залогов. Были представлены данные опроса, проведенного среди Национального объединения ломбардов (в него входит более 150 юрлиц), пишет "Коммерсант"

Опрос показал "практически единогласную позицию участников рынка об отсутствии проблематики реализации невостребованных вещей, а также нецелесообразности создания единой площадки реализации залогов". Основные доводы участников рынка: создание такой площадки может привести к снижению первоначальной суммы оценки предмета залога, падению доходной части ломбардного бизнеса и усилению регуляторного давления.

По закону, с открытых торговобязаны продавать залоги, оценка которых превышает 300 тыс. руб. Порядок таких торгов не регламентирован, как правило, участники рынка ограничиваются размещением информации о продаже залогов на сайте.

Согласно данным ЦБ, по итогам 1-го полугодия только 27 ломбардов реализовывали невостребованные вещи, под которые были выданы займы больше чем на 300 тыс. руб. С созданием публичной площадки ситуация может измениться, вплоть до продажи всех невостребованных залогов на ней. Представители профильных ведомств сошлись на том, что такая площадка нужна.

Эксперты не исключают, что создание столь серьезной инфраструктуры не пойдет на пользу ни ломбардам, ни их заемщикам.