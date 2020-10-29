Налоговые каникулы для МСП хотят продлить на полгода

29 октября. FINMARKET.RU - Предприятиям малого и среднего бизнеса хотят предоставить отсрочку до 1 апреля 2021 года по уплате большей части налогов (за исключением НДС и платежей самозанятых) и страховых взносов за март и 1-й квартал 2020 года, Это следует из протокола совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова. Весной эта мера поддержки была введена в качестве антикризисной для 12 сфер, сейчас каникулы предусмотрят лишь для части из них - общепита, учреждений культуры, организаторов выставок и компаний, оказывающих населению бытовые услуги. По словам двух собеседников "Известий" в правительстве, принципиальное решение о продлении отсрочек принято, но конкретные детали и список отраслей могут еще измениться.

Как пояснил "Известиям" один из источников, поддержку сейчас планируется предоставить тем компаниям, которые восстановились значительно хуже остальных. Отели, авиа- или железнодорожное сообщение, по словам собеседника, запущены и чувствуют себя относительно нормально.

Другой собеседник газеты отметил: "Есть установка, чтобы налоговые меры не оказались слишком дорогими, поэтому, скорее всего, под продление попадет меньше компаний, чем весной. В противном случае льготы не будут реализованы".

Дополнительнаяпо налогам необходима, так как бизнес еще не восстановился от пандемии в полной мере и в целом находится в непростом положении, заявил глава "Опоры России" Александр Калинин. По итогам 2020 года малые предприятия недосчитаются как минимум 1 трлн рублей выручки, а вторая вспышка пандемии, которая накрывает Россию, грозит массовыми закрытиями. Поэтому наилучшим вариантом была бы отсрочка как минимум до конца апреля, и в первую очередь для общепита, отельного бизнеса и сферы услуг в целом, а также торговли непродовольственными товарами и арендного предпринимательства, уверен он. Именно в этих сферах сейчас наблюдается самое серьезное падение выручки, отметил Калинин.

Правительство выбрало аналитически избирательный подход, и это справедливо, ведь есть отрасли, которые уже оправились от пандемического шока и вышли на нормальные показатели, заявил сопредседатель "Деловой России" Антон Данилов-Данильян. Впрочем, не исключено, что многие фирмы не смогут заплатитьи через полгода, добавил эксперт. Поэтому весной может потребоваться еще одна отсрочка. Не допустить этого может массовая вакцинация россиян в начале 2021 года.

Как считают эксперты, для того чтобы отсрочки принесли максимальный эффект, необходимо отбирать компании не по формальным, а по фактическим критериям.