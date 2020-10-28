Рост налогов принесет в казну 2,6 трлн руб.

28 октября. FINMARKET.RU - Со следующего года повышение налоговой нагрузки сгенерирует для казны 2,6 трлн рублей в 2021-2023 гг., подсчитали специалисты РЭУ имени Плеханова в экспертном заключении на проект бюджета, подготовленном для Госдумы, пишут "Известия"

По мнению аналитиков университета, об этом свидетельствует ряд мер, принятых для увеличения поступлений в федеральную казну:

модификация режима налога на добавленный доход (НДД) и перевод на него отдельных месторождений нефти - 563,6 млрд рублей;

повышение ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в рамках завершения налогового маневра в нефтяной отрасли - 498,6 млрд рублей;

пересмотр условий соглашений об избежании двойного налогообложения с другими государствами - 453,3 млрд;

увеличение ставки НДФЛ для повышенных доходов и обложение налогом процентов по депозитам или облигациям на крупную сумму - 395,6 млрд;

ускоренная индексация специфической и минимальной ставок акцизов на табачную продукцию - 234 млрд;

отмена льгот и налогового вычета по НДПИ - 175,1 млрд;

введение повышающего коэффициента на НДПИ по некоторым видам твердых полезных ископаемых - 160,6 млрд;

отмена освобождения от НДС операций по продаже исключительных прав на софт иностранных IT-компаний - 121,5 млрд.

Доля налоговых доходов в общей сумме поступлений федерального бюджета за трехлетний период увеличится с 79,3% в 2021 г. до 81,8% в 2023 г. Это одно из самых высоких значений показателя с 2005 года, пишут эксперты РЭУ. Впрочем, такая тенденция обусловлена фискальной политикой не столько 2020 г., сколько 2018 г., когда был принят закон о повышении ставки НДС с 18% до 20% - доля именно этого налога в структуре доходов бюджета вырастет больше всего - с 35,1% в 2019 году до 40,2% в 2023 году.

В целом динамика доходов на ближайшую трехлетку слабо коррелирует с бюджетным прогнозом Минэкономразвития, который представлен к тому же без уточнений на возможное изменение макроэкономической ситуации, подчеркивают в РЭУ. Ранее на это также обращали внимание в Счетной палате.

Кроме приоритета фискальных мер перед стимулирующими в сфере доходов в РЭУ отметили существенные изменения в структуре расходов казны. В частности, эксперты университета обратили внимание на беспрецедентный рост расходов на обслуживание госдолга.

И хотя общий объем госдолга будет расти опережающими темпами, его уровень останется в целом на безопасном уровне, отметили в РЭУ. Обязательства в следующую трехлетку составят 23,5 трлн, 25,8 трлн и 28,4 трлн рублей.