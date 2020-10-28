- модификация режима налога на добавленный доход (НДД) и перевод на него отдельных месторождений нефти - 563,6 млрд рублей;
- повышение ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в рамках завершения налогового маневра в нефтяной отрасли - 498,6 млрд рублей;
- пересмотр условий соглашений об избежании двойного налогообложения с другими государствами - 453,3 млрд;
- увеличение ставки НДФЛ для повышенных доходов и обложение налогом процентов по депозитам или облигациям на крупную сумму - 395,6 млрд;
- ускоренная индексация специфической и минимальной ставок акцизов на табачную продукцию - 234 млрд;
- отмена льгот и налогового вычета по НДПИ - 175,1 млрд;
- введение повышающего коэффициента на НДПИ по некоторым видам твердых полезных ископаемых - 160,6 млрд;
- отмена освобождения от НДС операций по продаже исключительных прав на софт иностранных IT-компаний - 121,5 млрд.
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28 октября 2020 года 10:15
Рост налогов принесет в казну 2,6 трлн руб.
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Михаил Джапаридзе/ТАСС
28 октября. FINMARKET.RU - Со следующего года повышение налоговой нагрузки сгенерирует для казны 2,6 трлн рублей в 2021-2023 гг., подсчитали специалисты РЭУ имени Плеханова в экспертном заключении на проект бюджета, подготовленном для Госдумы, пишут "Известия". По мнению аналитиков университета, об этом свидетельствует ряд мер, принятых для увеличения поступлений в федеральную казну:
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