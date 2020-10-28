Каждая пятая компания не сможет заплатить налоги

28 октября. FINMARKET.RU - В ближайшее время практически каждая пятая российская компания (19%) из-за финансовых проблем не сможет платить, предупредили аналитики Центра стратегических разработок (ЦСР), пишут "Ведомости" . В октябре восстановительный тренд в экономике замедлился. Проблемы связаны не только со второй волной пандемии коронавируса и ожиданием введения новых строгих ограничений, но и с окончанием действия отсрочек платежей по кредитам и налогам, предупреждают эксперты.

Несмотря на оживление экономики летом, многие компании столкнулись со значительными неплатежами со стороны своих контрагентов - поставщиков и клиентов. "Компаниями совершались какие-то действия, которые привели к формированию налоговой базы, но поставщики и клиенты задерживают оплату за оказанные услуги или поставленные товары, - рассказывает, как выглядит на практике кризис налоговых неплатежей, эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Владимир Саськов. - В итоге у компании возникают обязательства по уплате налогов, а платить их нечем". Больше всего компаний, сталкивающихся сейчас с такой проблемой, среди представителей среднего бизнеса, который не попал под меры поддержки правительства и у которого меньше возможностей получить заемное, замечает он.

Способы выжить у таких компаний есть, хотя их и немного. "Выход может быть юридический - например, получение отсрочки или рассрочки по уплате налогов. Или экономический - займы, кредиты, инвестиции либо продажа бизнеса более сильным и устойчивым игрокам", - перечисляет член генерального совета "Деловой России" Сергей Гебель. Однако получить, например, предусмотренные Налоговым кодексом отсрочки и рассрочки налоговых платежей достаточно сложно, предупреждают эксперты. "За индивидуальными льготами по налогам предприниматели могут обратиться, если их отчетность доказывает значительное снижение показателей доходов в 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., - поясняет заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов. - При этом для получения отсрочки или рассрочки более чем на шесть месяцев понадобится обеспечение - залог, банковская гарантия, поручительство".