Куда поедут туристы на новогодние праздники

28 октября. FINMARKET.RU - Туроператоры открыли продажи новогодних туров по России и за рубеж, рассказали "Российской газете" представители туриндустрии. Спрос есть, говорят они, но россияне сейчас стараются не бронировать туры за несколько месяцев, так как опасаются повторного ввода ограничений из-за пандемии коронавируса.

Новогодние туры продаются хуже и за счет меньшего количества возможных вариантов для отдыха, то есть открытых стран, указывают в компании AnexTour. Неудивительно, чтов этом году вошла в тройку лидеров по количеству бронирований на Новый год наряду с зарубежными направлениями.

Количество предложений внутри страны выросло. Например, туры к Деду Морозу в Великий Устюг есть практически у все крупнейших туроператоров. Ассортимент зимних туров в этом сезоне пополнился также различными тематическими программами на север, причем популярность таких путешествий растет, отмечают туроператоры.

Другое популярное направление новогодних поездок - горнолыжные курорты. В такие путешествия отправляются не только любители горных лыж, для многих это просто способ побывать в горах и полюбоваться заснеженными вершинами, отмечают представители туриндустрии.

Будут востребованы также экскурсионные программы в города, уверены представители туриндустрии. Ассортимент расширился и в этом сегменте. Помимо новогодних туров по Москве, Санкт-Петербургу и "Золотому кольцу" туроператоры предлагают поездки в Казань, Тюмень, Калининград, Великий Новгород и другие города.

Пока Европа остается закрытой, из зарубежных новогодних направлений наибольшим спросом пользуются турецкие курорты, далее по популярности следуют Египет и Мальдивы, отмечают в "Тез Тур". Кроме того, туроператоры начали ставить чартеры на остров Занзибар в Танзании. Семидневное путешествие обойдется от 150 тысяч рублей на двоих.

По данным агрегатора Biletix, 37% опрошенных пользователей сервиса намерены встретить новогодние праздники дома, 11% - на даче и в поездках внутри страны, 12% планируют уехать поехать за рубеж, 4% - собираются провести это время дома. Туроператоры и отельеры надеются, что путешествовать россиян по своей стране стимулирует второй этап программы туристического кешбэка, который стартовал 15 октября. Уже по итогам первой недели продажи выросли на 30-40%, говорят представители туриндустрии. Акция продлится до 5 декабря 2020 года, покупать туры и бронировать отели можно со сроками выезда вплоть до 10 января 2021 года. Под акцию в этот раз подпадают новогодние путешествия. То есть новогодний тур можно купить незадолго до выезда и с приличной скидкой в 20%.