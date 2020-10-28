В сентябре средства на валютных счетах физлиц снизились на $1 млрд

28 октября. FINMARKET.RU - В сентябре объем средств на валютных счетах физлиц снизился более чем на $1 млрд - рекорд с марта. Около $400 млн граждане вывели с вкладов сроком от месяца до года, еще $780 млн - с более долгосрочных, оценивает "Коммерсант" . Снятие средств происходило несмотря на рост курса доллара.

Согласно оценке "Коммерсанта", лидерами по оттоку валютных вкладов стали Сбербанк ($380 млн), ВТБ ($275 млн), Альфа-банк ($90 млн), Райффайзенбанк ($54 млн). "Небольшое сокращение валютной части срочных вкладов в долларовом эквиваленте в сентябре связано в значительной степени с эффектом переоценки других валют к доллару США - за счет изменения курса евро к доллару",- отметили в Сбербанке, не уточнив, какая часть вкладов номинирована в долларах, а какая в евро.

"Повысился интерес клиентов к накопительным счетам и инвестиционным инструментам, в связи с чем значительная часть средств с валютных вкладов после их завершения размещалась в инвестиционные продукты, а также на накопительные и текущие счета",- говорят в ВТБ. В Альфа-банке пояснили, что большинство клиентов хеджируют риски путем диверсификации средств в разные валюты, поэтому резкое изменение курса влечет изменение структуры портфелей. "С 2019 года Райффайзенбанк не принимаетв евро, а с апреля - и в долларах США,- отметили в банке.- По истечении срока вклада он не пролонгируется, средства поступают на текущий счет клиента".

Эксперты считают, что еще одним фактором давления стало решение правительства о введении с 2021 года налога на доход по депозитам в размере 13%.