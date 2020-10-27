Счетная палата не увидела гарантий роста прожиточного минимума пенсионера

27 октября. FINMARKET.RU - Начиная с 2021 года планируется изменение подходов к расчету прожиточного минимума, в том числе прожиточного минимума пенсионера (ПМП) , который будет составлять 86% величины прожиточного минимума на душу населения, определенной по соотношению с медианным среднедушевым доходом.

"Вместе с тем эти изменения не гарантируют ежегодное увеличение ПМП. В этой связи ежегодный стабильный рост материального обеспечения граждан, являющихся получателями социальных доплат к, не будет обеспечен", - говорится в заключении Счетной палаты на проект федерального закона № 1027744-7 "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов".

Анализ, проведенный Счетной палатой, показал, что в 18 субъектах Российской Федерации размер прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в 2021 году останется без изменений. При этом в 15 субъектах Российской Федерации ПМП не будет меняться уже третий год. В контрольном ведостве считают, что это может привести к уменьшению размера пенсионных выплат.

"Следует отметить, что если ПМП в субъекте Российской Федерации не меняется в течение нескольких лет, это может привести к уменьшению размера пенсионных выплат в очередном году по сравнению с текущим годом. Так, в 2020 году величина ПМП осталась на уровне 2019 года в 24 субъектах Российской Федерации , из них 9 субъектов Российской Федерации , в которых размер ПМП не менялся с 2018 года. В результате, в этих 24 субъектах Российской Федерации, по данным ПФР, общее увеличение пенсионных выплат у 96,4 % получателей ФСД составило от 0 до 10 рублей", - указывается в заключении СП.

В конце сентября правительственный законопроект о привязке минимального размера оплаты труда (МРОТ) к средней зарплате по стране и исчислении прожиточного минимума от среднего дохода был внесен в Госдуму.

Согласно проекту, МРОТ на очередной год будет устанавливаться федеральным законом и исчисляться как 42% от средней медианной зарплаты - то есть от такой величины, когда ровно у половины работников в стране зарплата выше ее, а у половины - ниже.

В 2021 году МРОТ вырастет до 12 792 рублей (сейчас - 12 130 рублей, рост на 5,5%). При этом соотношение в 42% должно пересматриваться не реже одного раза в пять лет исходя из условий социально-экономического развития. Медианную заработную плату будет рассчитывать Росстат. Прожиточныйна душу населения в целом по России правительство предлагает рассчитывать от медианы еще одного показателя - среднедушевого дохода в целом по России за предыдущий год. прожиточный минимум на душу населения устанавливается как 44,2% от этого показателя.

От величины прожиточного минимума на душу населения будут исчисляться другие прожиточные минимумы: прожиточный минимум пенсионера составит 86% от него, детей - 97%, а прожиточный минимум трудоспособного населения, который сравнивается с МРОТ - как 109%.

Предлагаемый правительством порядок изменит существующий подход.

Сейчас в России прожиточные минимумы на душу населения, для пенсионеров и детей привязаны к инфляции: они рассчитываются на основе потребительской корзины, которая состоит из набора продуктов (42 наименования), непродовольственных товаров и услуг. Прожиточный минимум используется для оценки уровня бедности, для назначения мер социальной поддержки, а также для расчета региональной и федеральной доплат к пенсиям. Кроме того, прожиточный минимум сейчас является ориентиром для установления МРОТ - МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения за 2-й квартал предыдущего года.

Как отмечали в Минтруда, применение нового подхода потребует дополнительных затрат федерального бюджета: 48,2 млрд руб. - в 2021 г., 13,4 млрд руб. - в 2022 г. и 60,1 млрд руб. - в 2023 г. Нагрузка также ляжет и на бюджеты регионов - в совокупности их расходы увеличатся в 2021 г. на 28,5 млрд руб., в 2022 г. на 32,8 млрд руб. и в 2023 г. на 49,6 млрд руб.