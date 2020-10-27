В котлованах долгостроя закопано больше четверти бюджета страны

27 октября. FINMARKET.RU - Оценки незавершенного бюджетного строительства ввыросли за последние три года в 2,5 раза. Они превысили 5 трлн руб., чтоо значительно больше четверти всех расходов федерального бюджета. Как остановить потерю сотен миллиардов рублей на бюджетных стройках – не знают ни в правительстве, ни в Счетной палате (СП), ни в парламенте. Чиновники для начала решили назначить ответственное за долгострой ведомство – Казначейство, Минэкономразвития или Минстрой. И принять для этого специальный закон, пишет "Независимая газета".

Неготовность к оперативному решению проблемы бюджетного долгостроя проявилась в понедельник на конференции "Борьба с незавершенным строительством как драйвер развития регионов", организованой СП.

Глава Минстроя Владимир Якушев считает, что существующих законов не хватает для сокращения объемов бюджетного долгостроя. По его словам, работа с незавершенкой должна строиться по следующему алгоритму. Сначала надо произвести оценку каждого объекта, в рамках которой станет понятно, в каком состоянии он находится, сколько времени и средств необходимо на достройку, а также целесообразно ли его достраивать. После подготовки документации и выделения средств Минфином к работе подключится Минстрой, который будет отвечать за физическое исполнение. "Так системно вопрос еще никогда не был обозначен", – отметил Якушев.

Проблема объектов незавершенного строительства, финансируемых за счет бюджета, требует принятия федерального закона, соглашается глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

"Нужно провести тщательный аудит недостроев и долгостроев и понять, стоит ли их достраивать. Устрашающие показатели по количеству проблемных объектов не просто не снижаются, но и растут. Вопросы взаимодействия правоохранительных органов и контролирующих органов власти стоит прорабатывать основательнее", – советует Алексей Кричевский, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

"Масса недостроев появилась во время кризисов, которых за последние 12 лет было три. Во время кризиса сокращались инвестпрограммы, а после данные объекты уже не получали финансирования. Во-вторых, нередко причина недостроя – неверно подготовленная сметная документация. Во время строительства становилось очевидным, что проект требует больших затрат и не получает их. В-третьих, банкротство подрядчиков – также распространенная причина, после чего стройка замораживается, а потом требует дофинансирования. Предшественниками этих событий обычно является или коррупция, или плохо выполненная подготовительная работа", – говорит Иван Капустянский, ведущий аналитик компании Forex Optimum.