Банки РФ почти вдвое увеличили импорт долларов в Россию

27 октября. FINMARKET.RU - Российские финансовые организации после весенних рекордов вновь нарастилииностранной валюты в Россию, пишут "Известия", проанализировав статистику Центробанка. В августе подведомственные ЦБучреждения импортировали $1,62 млрд в наличной форме, что в 1,8 раза больше показателей прошлого месяца и аналогичного периода 2019-го. При этом европейскаяне пользуется таким спросом — ее ввоз в августе оказался втрое меньше, чем в июле 2020-го и в 5,7 раза, чем в том же периоде прошлого года.

Весной 2020-го ввоз российскими банками в страну наличной иностранной валюты впервые рекордно вырос с момента кризиса 2014 года. После весенних рекордов импорт зарубежных банкнот в РФ оставался на стабильном уровне. Однако в августевновь сильно увеличили объемы ввоза иностранной валюты, а именно наличных долларов до $1,62 млрд. Эта сумма в 1,8 раза больше показателей прошлого месяца и аналогичного периода 2019-го, следует из статистики регулятора.

Опрошенные "Известиями" эксперты связывают наращивание банками валютной ликвидности с несколькими факторами. По словам члена совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агвана Микаеляна, такая ситуация характера для очень многих развивающихся экономик, к которым относится и Россия. Здесь уместно сравнение с 2014 годом, когда отечественные банки закупили рекордное количество валюты, поскольку существовала реальная угроза блокировки валютных операций, подчеркнул он.

"Сейчас такой сценарий не рассматривается, однако существует риск наступления в США относительно затяжной "смуты", в случае если по итогам выборов одна из сторон не признает победу другой. Это может иметь неприятные последствия для российской и глобальной экономики, поскольку, когда у американской возникают проблемы, это сказывается на всем остальном мире", — резюмировал Агван Микаелян.

Рост спроса со стороны финансовых организаций может объясняться как изменением структуры валютных сбережений населения, так и сезонными факторами, считает директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Иван Уклеин. Например, поздно начавшийся сезон отпусков с открытием границ по отдельным туристическим направлениям, добавил он. По мнению начальника управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василия Карпунина, частично повышенный спрос на наличную валюту обусловлен упавшими ставками по доллару, что приводит к пересмотру отношения инвесторов к таким вкладам. При этом снижение спроса на евро связано с ограничениями на туризм, полагает он.

Покупка долларов США традиционно рассматривается гражданами как защитная стратегия от падения курса рубля, подчеркивает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. По его словам, нацвалюта продолжает дешеветь: если в прошлом августе население купило $1,8 млрд, а продало $1,4 млрд, то в этом году — $1,7 млрд и $894 млн соответственно. Свою роль сыграло открытие границ и отток мигрантов, считает он. Спрос населения на иностранную валюту усиливается, что связано со стремлением граждан сберечь накопления и сезонностью в период отпусков и праздников, согласен и Агван Микаелян.

Говоря о связи роста ввоза валюты и интервенций ЦБ, Василий Карпунин подчеркнул, что регулятор не поддерживает курс рубля из-за слабости нацвалюты, а действует строго в рамках бюджетного правила.

По его мнению, при спокойном внешнем фоне к концу года доллар в паре с рублем можем опуститься ниже отметки 74. С начала года российская валюта в паре с американской потеряла 18,4%, с европейской — 24,3%.