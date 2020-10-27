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27 октября 2020 года 09:12

Пекари хотят компенсации затрат на производство муки

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Артем Геодакян/ТАСС
Артем Геодакян/ТАСС
27 октября. FINMARKET.RU - На рекордно высокие цены на зерно жалуются пекари. По данным участников рынка, индустриальные предприятия отрасли работают с рентабельностью в 0,5%. Российский союз пекарей (РСП) просит главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева субсидировать затраты на производство муки для хлебобулочных изделий и ввести дополнительные ограничения на экспорт зерна. Как считают в РСП, это должно помочь индустриальным предприятиям отрасли, которые из-за рекордных цен на пшеницу и роста стоимости муки сейчас работают с рентабельностью в 0,5%, сообщает "Коммерсантъ", ссылающийся на копию обращения.

По данным, приводимым в письме РСП, пшеничная мука высшего сорта с 1 января подорожала на 19%, первого сорта — на 21%, второго — на 18%. Кроме того, почти на 100% выросла стоимость сахара, а растительного масла — на 50%.

Директор "Совэкона" Андрей Сизов, цитируемый "Ъ", отмечает, что хлеб перестал быть основным продуктом питания даже для небогатых слоев населения, а производители для решения проблем с рентабельностью могут просто поднять цены. В субсидировании производства муки он также не видит необходимости. Во-первых, на это вряд ли возможно найти средства в бюджете, во-вторых, гораздо эффективнее поддержать спрос за счет адресной социальной помощи, указывает эксперт.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    РФ,  пекари,  коменсации,  запрос

 
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