Порожний пробег влетит в копеечку

27 октября. FINMARKET.RU - ОАО "Российские железные дороги" обсуждает в качестве альтернативы "плоской" индексации тарифов в 2021 г. на 3,7% дифференцированное их изменение на грузовые и порожние рейсы, следует из материалов компании, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Агентство получило их из двух независимых друг от друга источников. Приложенная к тексту презентация датирована 23 октября. В минувшую пятницу тарифные вопросы обсуждались в министерстве экономического развития, знает один из собеседников.

По мнению монополии, стоимость груженой отправки можно не поднимать и даже снизить по отношению к уровню 2020 г. на 0,1%. В то же время,на порожние рейсыв 2021 г. предлагается поднять на 15,8%.

В этом случае доходы "Российских железных дорог", по их расчетам, будут эквивалентны поступлениям от общей 3,7%-ной индексации по действующей формуле "инфляция минус 0,1%" - 1,524 трлн руб. При "плоском" повышении они составят 1,159 трлн руб. от грузовых рейсов и 0,365 трлн руб. - от порожних, при дифференцированном - 1,117 трлн руб. и 0,407 трлн руб., соответственно).

Если повышать тарифы только на порожние рейсы универсального подвижного состава (полувагоны), то индексация должна составить 29,8%, добавляет монополия. Но на обсуждение, исходя из материалов компании, пока выносится именно сценарий общего повышения для всех видов вагонов.

В этом случае, по оценкам перевозчика (сделаны на основании данных о парке в управлении на 1 мая 2020 г. и чистой прибыли за 2019 г.), возможные расходы "дочки" РЖД - "Федеральная грузовая компания" составят 5,238 млрд руб. (отрицательное "влияние на финансовый результат" - 22,3%), "Новой перевозочной компании" группы Globaltrans (актив Андрея Филатова, Никиты Мишина, Константина Николаева, Александра Елисеева и Сергея Мальцева, free float - 56,9%) -1,169 млрд руб. (-9,8).

У "Трансконтейнера" (входит в транспортный холдинг "Дело" Сергея Шишкарева и "Росатома") они составят 1,094 млрд руб. (-9,5%), компании "Атлант" (совместное предприятие "ТрансФин-М" Алексея Тайчера и его партнеров с ВЭБом) - 0,638 млрд руб. (-7,1%), "Новотранса" Константина Гончарова - 1,461 млрд руб. (-17,3%).

"Предложение направлено на диверсификацию российской экономики, в первую очередь, за счет сокращения транспортных затрат, в том числе при перевозке продукции с высоким уровнем передела (промышленные товары народного потребления, продовольственные товары и пищевая продукция)", - говорится в материалах.

"Основная нагрузка от дифференцированной индексации будет транслирована не на реальный сектор экономики, а на операторов подвижного состава. Это будет стимулировать их к оптимизации и повышению эффективности транспортно-логистических схем, более эффективному привлечению грузовой базы как в попутном направлении, так и в целом по сети", - добавляет компания.

Кроме того, "Российские железные дороги" предлагают альтернативное решение при отмене тарифных условий, распространяющихся сейчас на "инновационные" вагоны (повышенной грузоподъемности - 25 тонн на ось вместо типовых 23,5 тс). В случае полной отмены свои дополнительные доходы монополия оценивает в 9,5 млрд руб., но готова "поделиться" примерно половиной этого эффекта.

Речь идет о 4,3%-ной скидке на перевозки угля в менее загруженных, по сравнению с восточным, южном и северо-западном направлениях (это будет стоить компании 5 млрд руб.). Ввести ее РЖД готовы на год и с 2022 г. полностью перейти на "обычный" порядок тарификации в отношении "инновационных" вагонов.

"С 2013 г. (на такие перевозки) распространялись льготные тарифные условия, направленные на развитие парка "инновационных" вагонов. В итоге (их) к 2020 г. достигло 160 тыс., а доля - 22%, на сети образовался профицит. С учетом решений государства по прекращению субсидирования лизинговых платежей продолжение льготной тарификации является избыточным", - поясняет компания.

Монополия отмечает, что основными бенефициарами положительных экономических эффектов от использования "инновационных" вагонов являются угольные компании (почти 90% используется для перевозок угля). При этом, в частности, согласно презентации, ФГК в этом случае может потерять 1,07 млрд руб. (данные за 2019 г. в ценовых условиях 2021 года).

Еще 4 млрд руб., по мнению перевозчика, ему может дать дополнительная индексация ставок на транспортировку контейнеров на 4,75% и 2,8 млрд руб. - выравнивание тарифных условий в соответствии цены отдельных видов угля с изменением коэффициента для антрацита с 0,895 (дисконт 10,5%) на 1,05 (надбавка в 5%).

Эта и другие тарифные инициативы "Российских железных дорог" обсуждаются на правительственном уровне в преддверии совещания у первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, на котором будут обсуждаться варианты ликвидации дефицита средств для финансирования инвестиционной программы РЖД, сообщил агентству источник на транспортном рынке.

Монополия отмечает, что ее инициативы сформулированы после анализа эффективности транспортировки разных видов грузов и действующих тарифных преференций: "Выявлена высокая убыточность перевозок порожних вагонов и энергетического угля преимущественно в направлении Дальнего Востока, а также контейнерных перевозок по отдельным направлениям".

"В условиях сложившегося профицита вагонного парка данные тарифные инициативы не будут создавать дополнительную тарифную нагрузку на грузоотправителей, но в то же время должны стимулировать владельцев подвижного состава оптимизировать порожние рейсы и активнее искать попутную загрузку", - заявил в этой связи "Интерфаксу" представитель РЖД.