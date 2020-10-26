Проект нового бюджета получился напряженным - Мишустин

26 октября. FINMARKET.RU -бюджета в сохраняющейся неопределенности с развитием ситуации с коронавирусом получился напряженным, говорить о победе над инфекцией пока рано, заявил в понедельник премьер-министр РФ Михаилв ходе встречи с руководством Госдумы и руководителями фракций.

"К сожалению, фактор неопределенности сохраняется, и, наверное, объявлять о полной победе над коронавирусом рано, ситуация достаточно сложная, но и в таких условиях, естественно,получился, я бы сказал, напряженным, есть и дефицит в нем", - сказал Мишустин на встрече с руководством Госдумы и руководителями фракций.

При этом премьер подчеркнул, что бюджет направлен в первую очередь на поддержку людей.

"На это нацелены все наши ресурсы, национальные ресурсы, которые нам удалось, в том числе, сконцентрировать в текущем моменте", - отметил премьер.

По словам Мишустина, главная задача в ходе дальнейшего обсуждения бюджета в Госдуме - добиться того, чтобы все средства были использованы максимально эффективно. "Хочу подчеркнуть, что, прежде всего, очень важно выполнить все социальные гарантии и обязательства, которые определил и президент РФ, и которые для правительства РФ являются безусловными приоритетами", - сказал премьер.

Работа над бюджетом, отметил он, проходила в этот раз в сложных условиях. "Помимо санкций и низких нефтяных цен, в этом году возникли социально-экономические риски, в первую очередь они возникли из-за коронавирусной инфекции, и произошло такое существенное сокращение доходной базы бюджета", - напомнил премьер.

По словам Мишустина, понадобились дополнительные серьезные ресурсы, чтобы защитить жизнь и здоровье россиян, а также экономику страны. "Многие из принятых решений продолжают действовать сейчас и будут работать дальше на перспективу", - сказал он.

Как отметил глава правительства, проект нового бюджета предусматривает средства на индексацию пенсий, минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума выше инфляции.

"В бюджете также предусмотрены соответствующие средства на индексацию пенсий выше инфляции. Аналогичным образом, мы это неоднократно обсуждали с председателем Государственной думы, будут проиндексированы минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум, на основе которого рассчитываются многие пособия для людей в нашей стране", - сказал Мишустин

Он сообщил, что в проекте также заложены ресурсы на продление действия программы льготной ипотеки под 6,5% годовых. Мишустин добавил, что в бюджете предусмотрены и средства на продолжение программ формирования комфортной городской среды и комплексного развития сельских территорий.

По его словам, сохранится и поддержка 10 регионов с наиболее низкими социально-экономическими показателями.

Мишустин заявил, что при подготовке бюджета был увеличен объем финансирования по высокозатратным нозологиям, для которых Минздрав централизованно закупает дорогостоящие лекарства.

"Кроме того, на лечение детей с орфанными заболеваниями будет направлено более 60 млрд рублей", - добавил он.

По словам премьера, эти средства будут выделены уже со следующего года.