В России создадут механизм завершения государственных долгостроев

26 октября. FINMARKET.RU - В России планируется создать механизм завершения объектов незавершенного строительства, финансируемых за счёт госбюджета, решить проблему планируется в течение трёх лет, заявил глава Минстроя России Владимир Якушев.

"Есть незавершенка, ее объем более 5 трлн рублей. Что касается нашего министерства, здесь я вижу, что мы в первую очередь будем работать над физикой: когда будет определено, что мы будем делать с этими затратами (на завершение долгостроев - ИФ), когда будет определена технология экономической эффективности, порядок - нам лучше этот объект достроить или снести, то полный цикл будет с совершенно другим подходом: проектно-сметная документация, оценка и выделение средств с полным объёмом финансирования", - сказал Якушев на конференции Счетной палаты. Он подчеркнул, что цикл работ по завершению долгостроев будет разным, однако "за три года любой, даже наиболее сложный объект должен быть построен".

Якушев добавил, что новый механизм также предусматривает работу Минфина и Минэкономразвития, которые займутся вопросами финансирования долгостроев. "Они будут в этом вопросе первыми, будут решать, каким образом это всё будет выглядеть. Нужно признать, что нормативных документов недостаточно и этот порядок не очень четко определен", - подчеркнул министр. Он пояснил, что в этом процессе важно не создать новые объекты незавершенного строительства. "Получив этот негативный опыт, мы должны сделать выводы и перейти к достройке объектов не более, чем за три года", - подчеркнул министр.

Правительство России намерено провести ревизию объектов незавершенного строительства (ОНС), финансируемых за счет госбюджета. Также планировалась создать единую платформу, которая будет отображать реальную картину таких проблемных объектов.

Ранее Счетная палата выявила в России более 70 тыс. недостроев, финансируемых за счет государственного бюджета.