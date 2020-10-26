Госзаказ на социальные услуги распределят через конкурсы

26 октября. FINMARKET.RU - В 2021 г. власти 18 регионов будут оплачивать за счет бюджета, предоставляемые не только государственными, но и некоммерческими организациями. Например, претендовать на госфинансирование смогут детские досуговые центры и биржи труда, пишут "Ведомости" . Такие возможности открыл закон "О государственном социальном заказе", он принят в июле 2020 г., а со следующего года стартует эксперимент по его применению. Свое участие в эксперименте подтвердили Московская, Тюменская, Оренбургская, Новгородская области, город Санкт-Петербург, Алтайский и Красноярский край и другие регионы. Каждый из них будет применять соцзаказ в одном из шести направлений: соцобслуживание (кроме стационара), санаторно-курортное лечение, паллиативная медицинская помощь, развитие туристической индустрии, спортподготовка и занятость населения.

Помимо привлечения исполнителей соцзаказа через госзадания, как это происходит сейчас, региональные власти смогут использовать механизм конкурсов. Или просто выдавать жителям сертификат на получение услуги, а те уже самостоятельно найдут того, кто ее окажет. В частности, практику выдачи сертификатов намереваются внедрить в Московской области. "В качестве социального сертификата будет применяться разрабатываемая для всех нуждающихся в социальном обслуживании граждан индивидуальная программа предоставления социальных услуг, - рассказали "Ведомостям" в пресс-службе Минсоцразвития Московской области. - При этом количество и перечень услуг не изменится, но гражданин сам будет выбирать организацию, которая окажет ему услугу".

Наибольшую активность регионы проявили к эксперименту по двум направлениям - социальному обслуживанию и содействию занятости.

Пока судить об эффективности нового инструмента все же рано, считают эксперты. Многое будет зависеть от форм контроля и показателей, которые пропишет законодатель.