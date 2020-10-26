Регистрацию сайтов могут привязать к госуслугам

26 октября. FINMARKET.RU - Минцифры предложило вынести на обсуждение президиума правительственной комиссии по цифровому развитию возможность идентификации администраторов доменов в зонах .ru и .рф через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА; используется в госуслугах), следует из переписки, пишет "Коммерсант"

Как следует из документов, речь идет о подключении аккредитованных в Координационном центре национального домена сети Интернет (КЦ) регистраторов доменов к ЕСИА.

Директор КЦ Андрей Воробьев подтвердил, что такая инициатива направлена в Минцифры. По его словам, она нацелена на упрощение процедуры регистрации доменных имен, а также «облегчит работу правоохранительным органам, которым не придется каждый раз запрашивать данные о конкретных именах у регистраторов». Вопрос повышения достоверности данных стоит очень остро, подчеркивает господин Воробьев, особенно на фоне увеличения числа случаев интернет-мошенничества, связанных с темой коронавируса. В Минцифры подтвердили, что поддерживают подключение регистраторов доменных имен к ЕСИА.

Достоверность — ахиллесова пята российской системы регистрации доменных имен. Домены регистрируются на подложные данные, и в случае разыскных мероприятий или суда порой невозможно найти администратора, объясняет руководитель юридического отдела Reg.ru Павел Патрикеев. Для пользователей доменов, по его мнению, новый способ идентификации будет удобным, но возникнет ряд проблем для регистраторов, которые сейчас имеют больше данных об администраторах доменов, чем предполагается в ЕСИА, но при этом для доступа к ней должны будут получать специальную лицензию.