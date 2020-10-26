Банки могут лишиться 3,4 трлн руб. из-за низких ставок и налога на доход с крупных депозитов

26 октября. FINMARKET.RU - Снижение ставок по вкладам вследствие мягкой денежно-кредитной политики ЦБ и введение налога на доход с крупных депозитов может в 2020-2025 годах привести к перетоку 3,4 трлн рублей из банков в альтернативные инвестиционные инструменты. Такой прогноз для "Известий" подготовило Национальное рейтинговое агентство.

В минувшую пятницу Центробанк уже второй раз подряд сохранил ключевую ставку без изменений - 4,25% годовых. Как заявила в пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина, в текущей ситуации люди не видят ясных перспектив, когда восстановятся их доходы, поэтому из предосторожности стараются сберегать средства. В этой связи мы видим увеличение спроса на наличные, что есть и в других странах, - уточнила она.

Однако многие не перекладывают деньги, которые изымают из банков, "под матрас", а пытаются инвестировать в другие инструменты, которые, как полагают люди, принесут реальный доход.

Как известно, если где-то убыло, то где-то прибыло. "Возможность заработать на фондовом рынке, рынке недвижимости или через валютную переоценку выше, чем на банковских депозитах, поскольку Банк России последнее время снижал ключевую ставку для стимулирования экономики в период пандемии. Дополнительным антистимулом роста банковских сбережений является ввод налога на доходы с крупных депозитов", - указали эксперты НРА.

По их прогнозам, в 2020-2025 годах из банковского сектора на фондовый рынок, рынок недвижимости и наличную валюту может перетечь 3,4 трлн рублей. По словам старшего директора НРА Юрия Ногина, большая часть (около половины) этих средств граждане переложат в ценные бумаги из-за достаточно низкого порога входа, агрессивной рекламы этих инструментов и потенциально большей доходности.

На втором месте - недвижимость, в основном жилая. Последним по величине перетока денежных средств может стать приобретение населением наличной валюты.

Опрошенные "Известиями" эксперты считают прогноз НРА вполне обоснованным. Например, управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий согласен, что в течение ближайших трех лет банковская система вполне может недосчитаться 3-4 трлн рублей. Уже на данный момент он оценивает отток средств населения со срочных депозитов в 1,7 трлн рублей за январь-сентябрь 2020 года. И хотя общая статистика ЦБ по объему привлеченных у физлиц банками средств показывает рост, но происходит он благодаря текущим счетам. Они, в свою очередь, прирастают "антикоронавирусными" детскими пособиями и средствами на эскроу-счетах.