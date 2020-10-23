Возврат к докризисному уровню произойдет в 2022 году

Экономика РФ в 3-м квартале восстанавливалась быстрее ожиданий, но в 4-м квартале восстановление будет уже медленнее прогнозов, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

23 октября. FINMARKET.RU -по-прежнему считает, что возврат экономики к докризисному уровню произойдет в 1-м полугодии 2022 года.РФ в 3-м квартале восстанавливалась быстрее изначальных ожиданий, но в 4-м квартале и в начале 2021 годабудет уже медленнее предыдущих прогнозов из-за усложнения ситуации с пандемией, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в пятницу на брифинге.

"Восстановление в третьем квартале было быстрее прогноза. При этом по ВВП в целом данные за второй квартал (8,0% падения в годовом выражении) были лучше наших предварительных оценок (ЦБ оценивал спад в 9-10%). Это связано с более высокими показателями экспорта в этот период, чем ожидалось", - сказала она.

"В условиях осложнения ситуации с пандемией в 4-м квартале и возможно в начале 2021 года экономика будет восстанавливаться несколько медленнее, чем мы прогнозировали ранее. Поэтому прирост ВВП РФ в 2021 году пересмотрен на 0,5 п.п. вниз - до 3,0-4,0%. Это уточнение отражает и эффект более высокой базы 2020 года, учитывая, что прогноз по ВВП на 2020 год улучшен", - добавила Набиуллина. "По-прежнему считаем, что возврат к докризисному уровню произойдет в 1-м полугодии 2022 года", - сказала глава ЦБ.

ЦБ в пятницу улучшил прогноз падения ВВП РФ на 2020 год до 4-5% с 4,5-5,5%, на 2021 год наоборот ухудшил прогноз роста до 3-4% с 3,5-4,5%, на 2022 год сохранили прогноз роста в 2,5-3,5%, по 2023 году прогноз роста - 2,0-3,0%

Набиуллина также заявила, что Банк России по-прежнему видит пространство для снижения ключевой ставки. По ее словам, принимая в декабре решение о возможности использования этого пространства, регулятор будет оценивать геополитические факторы и ситуацию на финансовых рынках.

"Ухудшение ситуации с пандемией будет иметь преимущественно дезинфляционный эффект. В том же направлении действует и возможное замедление роста мировой экономики. При этом сейчас усилились краткосрочные проинфляционные риски, связанные с ситуацией на финансовых рынках. Повышательное влияние на цены также может проявляться в случае, если эпидемиологическая обстановка окажет значимое влияние не только на спрос, но и на предложение товаров и услуг. Хотя на краткосрочном горизонте соотношение проинфляционных и дезинфляционных факторов может изменяться, на среднесрочном горизонте, по нашей оценке, преобладают дезинфляционные риски. Поэтому мы по-прежнему видим пространство для снижения ключевой ставки", - сказала она на брифинге по итогам заседания совета директоров, на котором было принято решение о сохранении ключевой ставки на уровне 4,25%.

По ее словам, более значительное влияние дезинфляционных факторов может потребовать более длительной и, возможно, более выраженной мягкой денежно-кредитной политики, чем сейчас предполагает базовый сценарий.

"При этом мы учитываем, что важна устойчивость нашей денежно-кредитной политики к различным сценариям развития событий, чтобы обеспечивать поддержание инфляции вблизи 4%. Это особенно важно сейчас, принимая во внимание широкий спектр разнонаправленных факторов, оказывающих влияние на ситуацию", - сказала председатель ЦБ РФ.

"Мы подтверждаем, что пространство для снижения ключевой ставки сохраняется, учитывая и то, что развитие эпидемиологической ситуации скорее усиливает дезинфляционные факторы. Но, конечно, мы будем оценивать текущие показатели, уточнять наши прогнозы, оценки прогнозные и учитывать геополитические факторы, ситуацию на финансовых рынках, принимая решение", - сказала она, отвечая на вопрос, остаются ли шансы на снижение ставки на последнем в этом году заседании совета директоров в декабре.

Также Набиуллина отметила, что при неустойчивой ситуации на финансовых рынках и повышенных рисках снижение ключевой ставки может отразиться в росте ставок по долгосрочным финансовым инструментам и более значительной реакции валютного курса, чем в стабильных условиях. "В итоге денежно-кредитные условия могут даже ужесточиться. Поэтому мы должны аккуратно использовать пространство для смягчения денежно-кредитной политики при возможных рисках для финансовой стабильности. Это означает, каждый раз на совете директоров мы будем оценивать, можем ли мы использовать это пространство для того, чтобы принимать соответствующие решения", - пояснила она.

Касаясь темы нацвалюты Набиуллина заявила, что ослабление рубля не создает угрозы для финансовой стабильности. "Мы не видим рисков для финансовой стабильности, валютный курс складывается под влиянием рыночных факторов разных и отражает те события, которые происходят. Ликвидности на рынках достаточно, объемы торгов тоже абсолютно нормальны. Мы никаких не видим здесь существенных рисков", - сказала глава ЦБ.

"Нашего специального вмешательства никакого, на наш взгляд, не требуется, тем более общения с экспортерами. Кроме прочего, экспортеры достаточно стабильно продают валютную выручку. Поэтому с этой точки зрения рисков нет, но в прогнозах своих мы учитываем, безусловно, происходящие изменения учитываем при принятии решений", - отметила Набиуллина.

В текущем году повышенная волатильность валютного курса, но в среднем она сопоставима с тем, что было в 2018 году, добавила глава Банка России.

Набиуллина также сказала, что ослабление рубля еще продолжает влиять на темпы роста цен. Она сообщила, что коэффициент переноса динамики курса рубля в цены значительно снизился, сейчас оценивается в 0,05-0,06. Если предположить, что курс дальше останется стабильным, то ослабление, то, которое произошло в августе-сентябре, где-то весной следующего года даст в инфляцию около 1 процентного пункта", - сказала глава ЦБ. Она отметила, что перенос в цены произошедшего ослабления рубля еще не завершился: он растянут во времени, может занимать до 9-12 месяцев.