Кредитный портфель россиян превысил 19 трлн рублей

23 октября. FINMARKET.RU - Объем кредитов, предоставленных гражданам, на 1 сентября составил 19,06 трлн рублей, увеличившись с аналогичного периода 2019 года на 2,2 трлн рублей (рост на 12%), пишут "Известия", ссылаясь на данные Центробанка, с которыми ознакомилось издание. По данным, представленным на сайте ЦБ,физлиц активно увеличиваются с июля, ежемесячно превышая 300 млрд рублей. В регуляторе отмечают, что ключевым драйвером роста розничного портфеля остается ипотека".

Динамика объемов кредитования, представленная ЦБ, сопоставима с данными по клиентам "Эквифакс" и НАПКА, указывают "Известия". Но по их информации, к началу сентября этого года общий размер долгового портфеля россиян достиг 10,8 трлн рублей, что по сравнению с аналогичным периодом 2019-го на 1,2 трлн, или 12,5%, больше. За год количество активных контрактов россиян с банками и микрофинансовыми организациями (МФО) составило 80,1 млн, что на 3,8 млн больше, чем годом ранее. Динамика кредитных обязательств граждан растет из года в год: только за последние два года — с сентября 2018-го — объем заемных средств россиян увеличился на 28,7%, а число договоров — на 16,1%, следует из данных компаний.

По их оценкам, сейчас на одного клиента кредитных учреждений приходится 1,55 долга против прошлогодних 1,5.

В опрошенных "Известиями" банках из топ-30 отметили, что кризис не оказал значительного влияния на показатели кредитного портфеля и платежную дисциплину. Розничное кредитование выросло в основном благодаря ипотеке: за девять месяцев выдача ссуд увеличилась на треть, рассказали в пресс-службе ВТБ. В России нет массовой практики выдачи высоко рискованных кредитов, что подтверждает качество накопленного жилищного портфеля. Динамика просроченной задолженности в рознице во многом будет зависеть от эпидемиологической ситуации и восстановления экономики, полагают там.

В топ-10 МФО изданию рассказали, что количество займов находится на уровне прошлого года, а у некоторых оно снизилось. Игроки рынка отмечают улучшение своих портфелей за счет изменения настроек скоринга. Игроки рынка отмечают улучшение своих портфелей за счет изменения настроек скоринга.

Ипотека продолжит оставаться главным драйвером роста портфеля кредитов физлиц до конца года на фоне возможного увеличения объема и срока действия льготной программы, отмечает младший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Ксения Якушкина. При этом она добавила, что существенного роста потребительского кредитования ждать не стоит.