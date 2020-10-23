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23 октября 2020 года 09:57
Как собираются развивать туризм в России
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Дмитрий Феоктистов/ТАСС
23 октября. FINMARKET.RU - В туризме в России занято лишь 3,5% работающих граждан, а в Испании, например, - 14,8%. На одного россиянина сейчас приходится всего 0,4 турпоездки по стране в год, тогда как в лидирующих странах - до 7, рассказала замруководителя Ростуризма Евгения Чухнова на площадке Первого туристического студенческого конгресса "Развивая туризм - развиваем будущее". К 2035 году показатель внутренних поездок россиян нужно как минимум удвоить. Как отметила Чухнова, Ростуризм выделяет три основных направления - создание качественных и разнообразных турпродуктов, повышение их доступности и совершенствование управления в отрасли, пишет "Российская газета". Чухнова считает неправильным развивать в России только нишевый турпродукт. Помимо особенно популярного пляжного отдыха, востребованными могут быть экскурсионные программы, спортивный туризм, экотуры с размещением как в палатках, так и в глэмпингах - комфортабельных модулях со всеми удобствами, но посреди природы. Повышать доступность туров будут за счет развития всесезонных направлений, программ поддержки туризма. Третье направление предполагает создание таких механизмов, которые позволяли бы регионам и предпринимателям получать господдержку легко, без административных барьеров. Вырос спрос на экотуризм. Минприроды начало в прошлом году активно развивать экологическую инфраструктуру, по итогам года число экотуристов достигло 8 млн человек, отметила замминистра природных ресурсов и экологии Елена Панова. В этом году поток гостей в нацпарки оказался на 15% ниже из-за пандемии. Но те туристические объекты и направления, которые в прошлом году получили поддержку, показали существенный рост и в этом сезоне, подчеркнула она. Стимулировать развитие туризма с учетом современных трендов готовы и на уровне регионов.
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