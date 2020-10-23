Правительство меняет порядок доплат медикам

23 октября. FINMARKET.RU - В 2021 году правительство продолжит финансировать федеральныемедицинским работникам за борьбу с коронавирусом — Белый дом ввел эту меру в апреле 2020 года, на пике первой волны эпидемии. При этом теперь начисление дополнительных выплат будут совместно осуществлять Минтруд и Минздрав на базе одного из внебюджетных фондов. Новый поход к администрированию выплат, по мнению Белого дома, позволит избежать дальнейших конфликтов между властями и их получателями, сообщает "Коммерсантъ".

По сведениям “Ъ”, правительство продлит на 2021 год выплату федеральных доплат медицинским работникам, которые вовлечены в борьбу с коронавирусом. При этом по поручению социального вице-премьера Татьяны Голиковой их администрирование переведут на федеральный уровень.

Как ранее сообщала Голикова, чтобы удовлетворить претензии профсоюзов, социальный блок Белого дома разработал более справедливую систему оплаты труда, которая будет основана на учете времени, потраченном каждым сотрудником на оказание помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Одновременно с изменением механизма начисления было решено продлить период выплат до декабря этого года.

С начала эпидемии (с апреля 2020 года) на стимулирующие выплаты могут рассчитывать врачи, средний и младший медицинский персонал, водители скорой помощи и ряд других сотрудников системы здравоохранения, занятых лечением больных с коронавирусом или контактирующих с пациентами из групп риска. Уже по итогам первых выплат медицинские профсоюзы раскритиковали как механизм их начисления, который приводил к занижению сумм, так и составленный перечень получателей, в который не попал ряд категорий сотрудников медицинских организаций, пишет "Коммерсантъ".