Зарплаты в РФ упали на 10% из-за сжатия "серых" схем

23 октября. FINMARKET.RU - Россияне недополучили в пандемию 1,3 трлн рублей "конвертных окладов", подсчитали эксперты. Причина - в сжатии "серых" схем оплаты труда на 10%, оценили в экономическом университете им. Плеханова.

Между тем, согласно данным официальной статистики, ситуация с заработками в стране обстоит лучше, чем можно было ожидать в период пандемии и связанных с ней ограничительных мер, пишут "Известия" . В январе-августе т.г. средняя номинальная "получка" выросла в годовом выражении на 5,6% и составила почти 47,7 тыс. рублей, сообщил на днях Росстат.

Эти данные плохо коррелируются с данными опросов общественного мнения, обратили внимание в РЭУ им. Плеханова. Как считают эксперты, в условиях ограничений многие компании, вовлеченные в теневой сектор, были вынуждены сокращать выплаты работникам.

По словам доцента базовой кафедры Торгово-промышленной палаты"Развитие человеческого капитала" Людмилы Ивановой-Швец, в период пандемии о снижении своих заработков заявили более трети россиян. Всё дело в том, что в некоторых секторах, где в наибольшей степени распространена "конвертная" оплата труда, работодатели сократили выплаты.

"В недвижимости и торговле, как правило, оставили официально минимальную зарплату, а всё, что свыше и традиционно выплачивалось по "серым" схемам, отменили. Как показали различные опросы общественного мнения, примерно в половине компаний малого и среднего бизнеса работникам не вернули потерянный теневой заработок. Даже в тех отраслях, где началось восстановление", - отметила Иванова-Швец.

По ее оценке, снижение серых зарплат составило порядка 10%. Эксперт уточнила, что доля теневого бизнеса оценивается в 12,7% ВВП, то есть речь может идти о том, что граждане недополучили в конвертах порядка 1,3 трлн рублей.

Зарплату в конверте получают 37% сотрудников розничной торговли, добавила доцент кафедры экономической статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

"ФНС разработала специальный сервис по расчету налоговой нагрузки для организаций на общем режиме налогообложения. Согласно его данным, средняя зарплата в розничной торговле в 2019 году в Москве должна была составлять 76,7 тыс. рублей. Исходя же из фактически собранного НДФЛ, средний показатель был существенно ниже - около 47,3 тыс. рублей", - отметила она.

В пресс-службе ФНС "Известиям" заявили, что ведение статистики в части оборота "теневой" экономики, "серого" зарплатного фонда и количества занятых в "теневом" секторе лиц не относится к компетенции службы. При этом там подчеркнули, что выплатав размере ниже среднего уровня по соответствующей отрасли и субъекту РФ является одним из признаков риска совершения налогового правонарушения и служит поводом для включения таких организаций в предпроверочный анализ.

Главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах из "Эксперт РА" полагает, что снижение зарплат в таких секторах, как торговля и услуги, выглядит правдоподобно с учетом провала из-за ограничений в экономической активности во 2-м квартале. По мнению эксперта, до конца года вряд ли последуют серьезные улучшения. На фоне второй волны пандемии даже без "нерабочих дней" активность сферы услуг будет подавлена, а торговля покажет стагнацию и даже падение оборотов, предположил он.