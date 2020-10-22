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22 октября 2020 года 10:45
Продажи услуг фитнеса рухнули на 24%
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
22 октября. FINMARKET.RU - В первой половине в России на 24% упали продажи услуг в фитнес-центрах и тренажерных залах по сравнению с сентябрем. В Москве большее снижение - на 32%. Об этом свидетельствуют данные оператора фискальных данных "Платформа ОФД", с которыми ознакомились "Известия". Средний чек за этот же период упал на 12% в целом по РФ, в столице - на 21%. В сравнении с прошлым годом объемы продаж услуг фитнес-центров и тренажерных залов рухнули на 40% в целом по России и на 54% - в столице. Россияне стали больше тратить на спортивные товары. В первой половине октября средний чек в этой категории вырос относительно начала сентября на 10% - до 5 тыс. рублей. В Москве показатели составили 6% и 5,7 тыс. рублей. Правда, число покупок сократилось на 10% в целом по стране и на 12% - в столице. Если сравнивать с прошлым годом, продажи спорттоваров увеличились на 27% в России и на 20% - в Москве. Самыми популярным покупками в октябре т.г. стали спортивная одежда, обувь и принадлежности для тренировок дома, отметили в компании. При этом люди чаще выбирали одежду спортивного стиля для повседневной носки дома, а не сезонные куртки и костюмы. Как считает представитель "Платформы ОФД", в первой половине октября россияне, особенно москвичи, ожидали нового длительного периода самоизоляции плюс более жестких ограничительных мер. Фитнес-центры могли закрыться, поэтому граждане спешили отказаться от посещения тренажерных залов, а в качестве компенсации стали активнее поддерживать себя в форме вне зала. Россияне активно скупают и другие потребительские товары, отметил представитель "Платформы ОФД". Продажи электроники и бытовой техники выросли на 22% в России и на 52% - в Москве. Средний чек покупки составил почти 7 тыс. рублей (+23%) в целом по стране и 12,6 тыс. рублей (+14%) - в Москве. Также растет спрос на товары для хозяйства, ремонта и дачи, отметили в "Платформе ОФД". Объемы продаж год к году в России выросли на 41%, в Москве - на 64%. Плюс увеличился средний чек покупки: на 21% (до 3,4 тыс. рублей) по стране и на 56% (до 7,2 тыс. рублей) в столице. Чаще всего в первой половине октября люди заказывали доставку стройматериалов, покупали сухие строительные смеси, а также электроинструменты и товары для мелкого бытового ремонта, следует из данных компании. Скачок реализации в этой категории представитель "Платформы ОФД" связал с очередным переходом на работу из дома.
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