Семейное предпринимательство поддержат законом

22 октября. FINMARKET.RU - Директор института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талия Хабриева поддержала идею закрепить в законе понятие семейного предпринимательства. Заявление прозвучало вчера в ходе XV Ежегодных научных чтений памяти профессора С.Н. Братуся на тему "Модернизация гражданского законодательства". В пользу предложения детально прописать правила семейного бизнеса высказались в ходе научных чтений многие ученые-правоведы, пишет "Российская газета"

Семейноеможет быть как малым бизнесом, так и большим. Малое и среднее предприятие может быть признано семейным, если более чем половиной его владеют члены одной семьи.

Для кооператива и фермерского хозяйства, а также для индивидуального предпринимателя необходимо, чтобы не менее половины его участников или работников соответственно относились к членам одной семьи - тогда такой бизнес получит статус семейного. Иными словами, в одном случае семейный бизнес - это компания, принадлежащая родственникам, например мужу и жене. И даже крупный завод, которым владеют, допустим, братья, тоже в каком-то смысле может быть семейным предприятием.

С другой стороны,может организовать кооператив, в котором будут трудиться только родственники. Скажем, небольшой швейный цех на дому, жена и теща шьют, муж снимает мерки, сын-студент ведет бухгалтерию. Для малого семейного бизнеса предлагается ввести систему семейных патентов: это избавит "домашнее хозяйство" от излишней бюрократии, достаточно будет заплатить один раз - и больше никаких налогов.

Принятие закона позволит государству вводить какие-то меры поддержки для семейных предприятий. Как подчеркнули в среду выступавшие, необходимо также урегулировать многие вопросы, в том числе - наследование, раздел бизнеса и т.п. Разделить завод между мужем и женой это совсем не то же самое, что разделить квартиру.