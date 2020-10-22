Агрегаторы платежей получили надзор

22 октября. FINMARKET.RU - Банк России получил новые полномочия надзора за еще одной сферой платежного рынка — операторами услуг информационного обмена (ОУИО — игроки, которые обеспечивают техническое взаимодействие между банками и конечным получателем платежа).

направил ОУИО письма за подписью директора департамента Национальной платежной системы Аллы Бакиной. В нем регулятор, сославшись на нововведения, попросил заполнить анкету, пишет "Коммерсант" . Судя по ней, ЦБ хочет получить данные о том, на основании чего ОУИО работает (лицензия или подобное), есть ли иностранные бенефициары и кто они, какой оборот ОУИО, есть ли возможность немедленно прекращать операции у торгово-сервисного предприятия (ТСП) и сколько дней надо на приостановку работы с ТСП, сколько раз кого-либо отключали в течение года и по каким обстоятельствам, а также данные о количестве субагентов — операторов по переводу денежных средств.

По состоянию на 1 октября в реестре ОУИО ЦБ значилось 173 организации. ОУИО, по сути, платежный провайдер без банковской лицензии или банковская организация, но осуществляющая чисто техническое взаимодействие без передачи денежных средств. К таким игрокам относятся агрегаторы платежей, процессинговые центры, платежные шлюзы. Объем денежных средств, которые на данный момент проходят через ОУИО, участники рынка оценить затрудняются.

В Банке России указали, что наблюдение за процессами в Национальной платежной системе — одна из его функций.