Самое тяжелое время для российских гостиниц еще впереди

22 октября. FINMARKET.RU - Около трети небольших гостиниц и хостелов закрылись в Москве в нынешнем году. Но самое тяжелое время для них еще впереди, считают эксперты. При этом гостиницы на морских побережьях пользуются бешеной популярностью и повышают цены, пишет "Российская газета"

Самый пострадавший регион в гостиничном бизнесе в этом году - Москва, отмечает руководитель департамента гостиничного бизнеса JLL Яна Уханова. Это характерно для всех мировых столиц, которые зависят не только от внутреннего рынка, но и от внешнего. Проблемы начались в январе, когда перестали приезжать туристы из Китая, вспоминает председатель Лиги малых отелей и хостелов Ольга Воинова. Гостиницам пришлось снижать цены. Весной из-за карантина и самоизоляции отели ушли "в минус".

Средневзвешенная загрузка брендированного гостиничного предложения Москвы по итогам лета составила 26,5% в сравнении с 85,6% годом ранее, сообщает Уханова. Средневзвешенный тариф в III квартале снизился на 11%, средняя выручка на номер - на 73% . Похожая ситуация в Санкт-Петербурге: за лето средняя загрузка гостиниц снизилась с 88,1% в прошлом году до 30,8%.

Небывалым спросом пользовались в этом году гостиницы Черноморского побережья. Такого бума не наблюдалось даже в 2016 году, когда была закрыта Турция, говорит Уханова. В особенно выигрышном положении оказались объекты высокого ценового сегмента, чьи гости не смогли выехать за границу, это позволило гостиницам существенно увеличить стоимость проживания.

Самым сложным для индустрии будет период с ноября по март, прогнозирует Уханова (за исключением новогодних праздников, когда ожидается сверхвысокий спрос).

В этом году в Москве из нескольких тысяч хостелов и малых гостиниц уже закрылось около 800, говорит Воинова, остальные - на грани выживания. Основная статья расходов в хостелах и малых отелях - это арендная плата (30% от выручки и больше) и персонал (примерно столько же), говорит руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield Марина Смирнова: "Запаса прочности у этих средств размещения нет. Туриста нет - нечем платить аренду и зарплату, хостел закрывается". В пандемию, по данным Смирновой, было закрыто не менее 30% хостелов и малых гостиниц.