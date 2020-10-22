Авиакомпании просят еще 50 млрд рублей

22 октября. FINMARKET.RU - Авиакомпании попросили у правительства еще 50 млрд рублей. Соответствующее письмо направила в правительство Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), сообщил "Ведомостям" источник в авиаотрасли и подтвердил президент ассоциации Владимир Тасун. "Мы действительно запросили дополнительные средства поддержки в объеме 50 млрд руб.", - сообщил Тасун. В пресс-службе Минтранса подтвердили получение такого обращения.

Минтранс не рассматривает выделение дополнительных средств для компенсации расходов авиакомпаний во время пандемии, сообщал журналистам в середине октября глава ведомства Евгений Дитрих. Сам механизм распределения уже выделенных субсидий при этом будет изменен, уточнял министр.

Весной правительство выделило 23,4 млрд руб. из резервного фонда на возмещение убытков авиакомпаний, связанных с распространением коронавируса и приостановкой международных полетов. Средства направлялись в виде субсидий по заявкам авиакомпаний в Росавиацию и шли на зарплаты авиационному персоналу (не менее 60% от общего объема субсидии), лизинговые платежи (не более 30% от общего объема), оплату стоянки воздушных судов (не более 10% от общего объема) и на операционную деятельность и содержание имущества.

По действующим правилам авиакомпании могли получить 365 руб. за каждого пассажира, потерянного в феврале - июле относительно аналогичного месяца прошлого года. Поэтому, просто по статистике, даже при полном обнулении трафика компании могли бы получить лишь 15 млрд из выделенных 23 млрд руб. Именно эти правила и хочет поменять Минтранс, чтобы авиаторы смогли выбрать оставшиеся средства.