Государство поделится с бизнесом данными граждан

21 октября. FINMARKET.RU - Участники рынка больших данных (big data) хотят интегрировать экосистемы частных компаний с государственными информационными системами (ГИС) и готовы платить за доступ к данным властей. Ассоциация больших данных (АБД) по итогам заседания 20 октября направила в правительство резолюцию с просьбой разработать "дорожную карту" по развитию электронного взаимодействия между государством и бизнесом, пишет "Коммерсант"

Члены АБД просят правительство облегчить доступ бизнеса к ГИС, информресурсам и реестрам, что позволит интегрировать, например, портал госуслуг с экосистемами крупных компаний, а также решить регуляторные проблемы, связанные с использованием данных из ГИС. Помимо этого, АБД просит учитывать мнение бизнеса при изменении в процессах предоставления электронных госуслуг. Ассоциация предлагает наладить сотрудничество на основе SLA (соглашение об уровне качества).

"Между госведомством и организацией подписывается соглашение, по которому определяются форматы взаимодействия в машиночитаемом виде, скорость отклика на запрос, состав передаваемых данных, технические протоколы обмена данными. За уровень сервиса взимается плата. Это взаимовыгодное партнерство государства и бизнеса и взаимное развитие экосистем",- рассказала президент АБД Анна Серебряникова, добавив, что бизнесу сейчас интересно упростить доступ к данным, которые аккумулирует государство.

В Минцифры видят проблему и планируют создать "государственную фабрику данных" - механизм, с помощью которого бизнес сможет получать доступ к ГИС. Как отметили в пресс-службе Минцифры, понимание "архитектуры взаимодействия с бизнесом" уже есть. Речь идет о предоставлении бизнесу в том числе и доверенных государственных сервисов, которые смогут использоваться на внешних коммерческих площадках. "Задача государства - раскрыть инфраструктуру электронного правительства вовне",- пояснил представитель Минцифры.

Между тем, как считают эксперты, при таком взаимодействии серьезно вырастают риски утечки данных и их недобросовестного использования.