По итогам года ущерб МСП составит не менее 1 трлн руб.

21 октября. FINMARKET.RU - По итогам 2020 годамалых и средних предприятий составит не менее 1 трлн рублей, и основной удар примут на себя сферы услуг, торговли и общепита. Таким прогнозом в интервью "Известиям" поделился президент бизнес-объединения "Опора России" Александр Калинин.

Он отметил, чтосоставляет пятую часть экономики России, поэтому, "если грубо прикинуть, малый бизнес уйдет в минус как минимум на 0,9% ВВП - то есть почти на 1 трлн рублей". При этом Калинин не исключил, что фактическая цифра будет даже выше, так как наиболее пострадавшие в пандемию отрасли - услуги, торговля, общепит - состоят в основном именно из МСП.

Как сказал глава "Опоры", у бизнеса нет запаса прочности, чтобы пережить вторую волну пандемии: "число заболевших ежедневно растет, а средний чек падает - на 15-20% уже опустился". Так, загрузка отелей сейчас в среднем 20%, в фитнес-центры мало кто ходит, потому что боятся заразиться. "Если случится второй локдаун, будут массовые закрытия, и уже навсегда", - заявил Калинин.

По его словам, эффект от коронавируса уже частично отразился в статистике: реестр ФНС обновляется ежегодно в августе, и в этом году он зафиксировал уход с рынка более 1 млн малых компаний и создание 870 тыс. новых. Таким образом, чистые закрытия составили 247 тыс. фирм, а в прошлом году (с августа 2018 г. по август 2019 г.) их было в 3 раза меньше - 80 тыс. "Так что тренд очевиден: бизнес предпочитает закрываться", - резюмировал глава "Опоры России".

В то же время он выразил надежду, что в следующем году уже не будет такого большого минуса по количеству фирм, "но это будет во многом зависеть от дальнейшего развития мирового кризиса и мер поддержки экономики в нашей стране".

Говоря о том, с какими проблемами бизнес столкнется весной 2021 года, Калинин назвал риск неплатежей: "Уже сейчас мы видим, что крупные компании, в том числе госкорпорации, стали серьезно задерживать расчеты с МСП. Это видно в том числе по росту их кредиторской задолженности".

Кроме того, по его словам, в марте нужно будет подводить итоги по антикризисным кредитным программам на выплату зарплат и списывать или не списывать тело займов и проценты по ним. Также сохраняются серьезные ограничения по экспорту, "и пока нет предпосылок к тому, чтобы весной их сняли - а это очень весомая статья дохода бюджета и нереализованные возможности для малого бизнеса".

На вопрос, смогут ли малые фирмы обслуживать долги, Калинин заметил: "Могу точно сказать, что обслуживать долг по ставке 7% гораздо проще, чем по 8,5% - с 2021 года процент по льготной программе кредитования малого бизнеса Минэкономразвития снизится на 1,5 п.п. Благодаря этому в секторе МСП ежегодно будет оставаться около 100 млрд рублей - больше, чем финансирование профильного нацпроекта. Мы надеемся, что это приведет к формированию нового рынка кредитов на более низких и выгодных для предпринимателей условиях, а значит, даст бизнесу возможность выбраться из кризиса, повысить зарплаты и заплатить налоги".