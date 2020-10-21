Fitch: дефициты бюджетов регионов РФ увеличиваются

21 октября. FINMARKET.RU - Степень негативного влияния пандемии коронавируса COVID-19 на российские субнациональные образования различается в зависимости от их рейтингов, отмечается в обзоре международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

с более низкими рейтингами, вероятно, столкнутся с более существенными бюджетными дефицитами в 2020-2021 гг. и более заметным ухудшением показателей долга в среднесрочной перспективе.

Влияние вызванного коронавирусом кризиса, учитываемое в пересмотренных рейтинговых сценариях агентства, на ближайшую перспективу уже обусловило ряд изменений прогноза по рейтингам российских местных и региональных органов власти (МРОВ) в марте-июне 2020 года. Прогноз рейтингов семи МРОВ был изменен на "негативный" со "стабильного", а прогноз рейтингов еще трех - на "стабильный" с "позитивного".

"Fitch ожидает ухудшения социально-экономических профилей российских регионов в этом году из-за ожидаемого снижения ВВП и сокращения деловой активности, что обусловливает уменьшение налоговых доходов, в первую очередь поступлений от налога на прибыль организаций, на фоне продолжающегося роста расходов", - говорится в отчете.

Социально-экономические профили российских МРОВ существенно различаются по географическому расположению, а также по подушевому ВВП. Эти различия обуславливают существенную разницу в их базах налогообложения и стоимости предоставления государственных услуг.

"Существующая система межбюджетных отношений имеет недостаточную прозрачность и недостаточно эффективные механизмы и правила выравнивания бюджетной обеспеченности, что является еще одним фактором, обуславливающим значительные географические, социальные, экономические и другие диспропорции между российскими субнациональными образованиями", - отмечается в сообщении.