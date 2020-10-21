Падение ВВП РФ в 3-м квартале замедлилось до 3,8% - Минэкономразвития

21 октября. FINMARKET.RU -РФ в сентябре 2020 года оценивается в 3,3% в годовом выражении после снижения на 3,7% по уточненным данным (с 4,3%) в августе, на 4,4% в июле (оценка уточнена с 4,6%). Такая оценка содержится в "Картине деловой активности", опубликованной вчера Минэкономразвития.

"Оценка за август была скорректирована на 0,6 п.п. в сторону повышения с учетом пересмотра Росстатом оперативных данных по отдельным видам экономической деятельности", - говорится в обзоре. Как сообщалось, Росстат, существенно улучшил ряд по промышленному производству в 2020 году, в том числе в августе падение составило 4,2% вместо изначальной оценки в 7,2%.

По оценке Минэкономразвития России, в 3-м квартале 2020 года падение ВВП РФ в годовом выражении замедлилось до 3,8% по сравнению с 8,0% во 2-м квартале.

Снижение ВВП РФ по итогам 9 месяцев 2020 года министерство оценило на уровне 3,5%.

"Поддержку восстановлению в сентябре оказало постепенное улучшение показателей добывающего комплекса и транспортного комплекса", - отмечают в Минэкономразвития.

В секторе добычи полезных ископаемых в сентябре снижение незначительно замедлилось (до 10,0% г/г с 10,6% г/г в августе), в том числе, за счет улучшения показателей добычи естественного природного газа (минус 0,4% г/г после минус 3,5% г/г в августе и минус 11,3% г/г в июле).

"В этих условиях продолжается улучшение динамики грузооборота транспорта: минус 3,4% г/г в сентябре (минус 4,9% г/г в августе), преимущественно за счет трубопроводного, а также морского и внутреннего водного транспорта", - говорится в обзоре.

Выпуск продукции сельского хозяйства в сентябре оставался выше прошлогодних показателей. При этом наблюдаемое замедление роста (до 1,4% г/г после 4,1% г/г в августе) "связано, главным образом, с ситуацией в секторе растениеводства, где урожай основных сельскохозяйственных культур (за исключением зерновых и зернобобовых) складывается ниже уровня прошлого года". Кроме того, в сентябре замедлился рост производства продукции животноводства.

Динамика обрабатывающей промышленности в сентябре вернулась в область отрицательных значений после роста в августе (минус 1,6% г/г и плюс 0,4% г/г соответственно).

В строительном секторе годовые темпы роста сохраняются вблизи нулевой отметки (минус 0,1% г/г в сентябре после минус 0,6 % г/г в августе).

"На потребительском рынке наблюдается стабилизация после активного восстановления в летние месяцы", - отмечается в обзоре.

Оборот розничной торговли третий месяц подряд демонстрирует ухудшение динамики - до минус 3,0 % г/г в сентябре после минус 2,7% г/г в августе и минус 1,9% г/г в июле.

В сегменте потребительских услуг сохранялась восстановительная динамика: падение объема платных услуг населению в сентябре замедлилось до минус 12,2% г/г с минус 16,8% г/г в августе, оборот общественного питания сократился на 14,0% г/г (минус 18,7% г/г месяцем ранее).

Минэкономразвития в начале сентября уменьшило прогноз падения ВВП РФ на 2020 год до 3,9% с 4,8% в июньской версии. В 2021 году министерство прогнозирует рост экономики на 3,3%.