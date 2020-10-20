Финорганизации просят продлить "коронавирусные" послабления

20 октября. FINMARKET.RU - Новые вызовы из-за вспышки коронавируса требуют продления мер поддержки для граждан и послаблений для финансовых организаций как минимум до середины следующего года. Такие предложения содержатся в письме Национальной финансовой ассоциации (НФА) в Центробанк, пишут "Известия"

Как полагают в ассоциации, необходимо продлить период действия многих послаблений и мер поддержки, в том числе и тех, срок окончания которых уже был перенесен на конец этого года.

"Финансовым организациям потребуется время, чтобы восстановиться и войти в прежний режим работы. При необходимости регулятор сможет снятьраньше, если это позволит эпидемиологическая ситуация", - пояснил "Известиям" выбор сроков для послаблений президент НФА Василий Заблоцкий.

Участники рынка считают, что необходимо до 1 июня 2021 года дать возможность обслуживать клиентов (их представителей, выгодоприобретателей и т.д.), у которых до 31 августа 2020 г. истек паспорт или другие документы, удостоверяющие личность. До этой же даты необходимо разрешить гражданам, а также индивидуальным предпринимателям и юрлицам, относящимся к МСП, дистанционно открывать банковские счета (вклады), уверены в ассоциации.

Очередное продление - по меньшей мере до 1 июня будущего года - предлагают в НФА и для зачисления пенсий не на карты "Мир". Ранее в этом году срок требования перейти на национальный "пластик" уже перенесли на конец 2020 года.

Еще члены НФА считают необходимым возобновить возможность для граждан совершать операции с использованием платежных карт после истечения срока действия. Это позволит не посещать офисы банков в период работы на удаленке.

Для максимального перевода своих сотрудников на дистанционный режим участники рынка просят ЦБ продлить до середины следующего года послабления по предоставлению отчетности, проведению инспекционных проверок, в том числе превентивных в рамках поведенческого надзора, которые сложно выполнять с учетом ухода ряда сотрудников на удаленку. Одна из принципиальных инициатив - просьба рассмотреть возможность внести изменения в положение ЦБ, которым устанавливаются обязательные для банков требования к обеспечению защиты информации для противодействия мошенничеству.

Так, в письме НФА предлагается на год передвинуть введение ГОСТов, которые должны были поэтапно вступить в силу с 1 января 2021 года и 1 января 2023 года. Ассоциация также просит регулятор не применять меры воздействия за нарушение требований в области обеспечения информбезопасности, связанных с удаленным доступом сотрудников.

Значительная часть инициатив касается возобновления или пролонгации мер поддержки граждан и МСП, а также послаблений для банков, которые позволяют делать поблажки попавшим в сложное финансовое положение. Например, в письме указывается, что необходимо продлить механизмы "предоставления кредитов без обеспечения, направленных на поддержку кредитования субъектов МСП, а также на поддержку кредитования на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости, с установлением новых лимитов рефинансирования банковской системы".

Также в письме содержится предложение о продлении до 1 июля 2021 г. возможности кредитным организациям производить реструктуризацию задолженности граждан, столкнувшихся с существенным сокращением доходов и (или) заболевших коронавирусной инфекцией, а также субъектов МСП, в рамках собственных программ. Что потребует передвинуть на тот же период и послабления для банков в плане формирования резервов под эти кредиты.

Эксперты, опрошенные "Известиями", считают, что расширение горизонта мер поддержки экономически обосновано, но важно не увлекаться послаблениями, которые могут использовать мошенники.