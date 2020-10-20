В ближайшие годы интернет в РФ может подорожать на 10-15%

20 октября. FINMARKET.RU - В ближайший год цены на услуги операторов фиксированной связи (в первую очередь интернета) в России могут увеличиться на 10-15%. Об этом, как пишут "Ведомости" , в опросе аналитического агентства Telecom Daily заявили почти 2/3 респондентов - топ-менеджеров компаний связи, предоставляющих доступ ви к платному ТВ, а также услуги телефонии. Еще 10% полагают, что цены вырастут более чем на 20%. В том, что тарифы вырастут больше прогнозируемого уровня инфляции, уверены 74% опрошенных руководителей.

По мнению экспертов, уже в 2021 году интернет может подорожать как минимум на 10% из-за снижения курса рубля, макроэкономических проблем и дорогостоящих регуляторных норм.

Так, чаще всего участники опроса говорят о рисках, связанных с ухудшением общей ситуации в экономике на фоне пандемии коронавируса (об этом заявляют 70% респондентов). А на снижение курса рубля как на причину будущего роста цен указывают 56% опрошенных, компании которых закупают за валюту оборудование, ПО и медиаконтент для абонентов.

В то же время большинство операторов (78%) на сегодняшний день не испытывают серьезных финансовых трудностей, свидетельствуют данные опроса. 46% респондентов Telecom Daily заявили, что денежных средств хватает не только на поддержание, но и на развитие бизнеса.

О резком росте спроса на услуги домашнего интернета операторы неоднократно говорили весной этого года, с началом пандемии. По данным Минцифры, в первом полугодии 2020 г. трафик домашнего интернета в России вырос на 34% до более чем 29 млрд Гб.