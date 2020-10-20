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20 октября 2020 года 10:21
Мусорная реформа принесет налогов на 34 млрд рублей
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Михаил Метцель/ТАСС
20 октября. FINMARKET.RU - Изменение схемы работы с твердыми коммунальными отходами позволило за два года создать в стране новую отрасль, от которой бюджет уже в этом году получит 34 млрд рублей налогов и платежей, сообщил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин, выступая на встрече с депутатами "Единой России" в преддверии правительственного часа в Госдуме. В 2019 году региональные операторы перечислили в бюджет более 12,4 млрд рублей, - сказал Кобылкин. - В этом году мы ожидаем поступлений на уровне 34 млрд рублей". При этом министр отметил, что из-за возникших в период коронавирусных ограничений сложностей, региональным операторам были перечислены субвенции для поддержки и продолжения их деятельности в сумме 8,9 млрд рублей, пишет "Российская газета". Сейчас все эти средства доведены до регионов, непосредственно компании пока смогли получить 3 млрд рублей, остальные суммы дойдут до них до конца года, заверил Кобылкин. Реформа обращения с твердыми коммунальными отходами запущена в 81 субъекте федерации, добавил Кобылкин. Москва и Петербург изначально получили отсрочку до 2022 года. В стране работают 178 региональных операторов по обращению с коммунальными отходами. За прошлый год они смогли построить и запустить 55 объектов переработки мощностью в 6,4 млн тонн в год в 33 регионах России. Общая сумма инвестиций составила 28 млрд рублей. До конца года ППК "Российский экологический оператор" завершит разработку федеральной схемы размещения объектов по обращению с отходами. За счет их оптимального планирования, страна может сэкономить до 100 млрд рублей, полагает министр.
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