Здоровую пищу просят вывести из "серой зоны"

20 октября. FINMARKET.RU - С поставками органической продукции в РФ сложилась критическая ситуация. Об "угрожающей ситуации" с импортом органической продукции и сырья в Россию вице-премьера Викторию Абрамченко предупредили исполнительный директор "Русбренда" Алексей Поповичев, исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко и гендиректор Союза участников потребительского рынка Ольга Баранникова, пишет "Коммерсант"

Риски возникли после вступления 1 января в силу закона "Об органической продукции". Документ регулирует порядок включения производителей в реестр, правила нанесения знака органической продукции и пр. Но, как отмечается в обращении, до февраля-марта эти механизмы фактически не работали и процесс тормозился из-за нехватки специалистов. Сегодня, отмечается в письме, в России для сертификации органики аккредитовано только четыре учреждения, где работает менее десяти аттестованных экспертов. Пандемия усугубила ситуацию, сделав невозможным выездные проверки иностранных поставщиков.

По оценкам Национального органического союза, в январе-июле в РФ было продано органической продукции на 190 млн евро, из которых 75-80% пришлось на. В текущих условиях эта продукция фактически находится в "серой зоне", что грозит финансовыми рисками участникам рынка, следует из обращения союзов.

Для снижения рисков авторы обращения просят Абрамченко включить ввоз и оборот импортной органической продукции в акты правительства РФ, которые устанавливают разрешенные виды деятельности на время ограничений из-за пандемии COVID-19.