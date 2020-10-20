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20 октября 2020 года 08:34
В России предлагают отменить плату за ЖКУ для бедных
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Донат Сорокин/ТАСС
20 октября. FINMARKET.RU - В России предлагают полностью компенсировать расходы за ЖКУ семьям с доходом на уровне прожиточного минимума или ниже на человека. Сегодня россияне получают субсидии на оплату ЖКУ, если доля таких расходов в семейном бюджете превышает предельно допустимую (ч. 1 ст. 159 Жилищного кодекса РФ). В 35 регионах такая доля составляет 22%, в 29 - наряду с 22% действуют более низкие показатели для определенных категорий граждан (инвалидов, пенсионеров, многодетных семей), в 14 субъектах - от 16 до 21%, и в семи - 15% и ниже, рассказал "Известиям" заместитель руководителя исполкома ОНФ Арсений Беленький. Такое положение несправедливо: по Конституции государство гарантирует равенство прав граждан независимо от места жительства. В июле президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 ноября 2020 года представить предложения о выравнивании условий получения соцподдержки по оплате ЖКУ в стране, напомнил общественник. Система предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, которая действует с 1994 года, нуждается в совершенствовании, считают в ОНФ. Свои идеи по ее улучшению организация направила премьер-министру Михаилу Мишустину. Письмо ОНФ поступило в аппарат правительства РФ и находится в проработке, сказали "Известиям" в пресс-службе кабмина. Предлагается компенсировать 100% расходов за ЖКУ для семей с доходом на человека на уровне прожиточного минимума (МРОТ) или ниже, говорится в письме за подписью сопредседателя центрального штаба ОНФ Елены Цунаевой. Сегодня прожиточный минимум в России составляет 12,1 тыс. рублей. В стране около 6 млн семей, где доходы на этом уровне и ниже в пересчете на человека, отметил Беленький. "Эти граждане фактически не имеют свободных средств на оплату ЖКУ. Расходы на субсидии могут составить 142 млрд рублей ежегодно из бюджетов всех уровней", - сказал он. Льготы рассчитываются только на оплату 18 кв. м на человека, даже если площадь жилья больше. ОНФ предлагает увеличить норматив до 25 кв. м. Инициативу поддержали в Госдуме, общественном совете при Минстрое и в "Деловой России". Ранее Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на оплату услуг ЖКХ в доходе семьи до 15% по всей стране. По предварительным данным профильного комитета ГД, Минфин не поддержал идею ведомства. Как сообщили "Известиям" в Минстрое, сейчас этот вопрос всё еще находится в правительстве на проработке.
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