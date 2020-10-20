Цены на нефть адекватны текущей рыночной ситуации - Новак

20 октября. FINMARKET.RU - Цены на мировом нефтяном рынке сейчас адекватны ситуации, считает глава Минэнерго РФ Александр

"Я считаю, что сегодняшние цены соответствуют текущей ситуации. И рынок адекватно оценивает. На сегодняшний день нет каких-то черных лебедей, либо специальных факторов, которые повлияли бы либо на резкое повышение цен, либо на резкое снижение. Сегодня с точки зрения баланса спроса и предложения оценка идет рыночная. Она, наверное, соответствует действительности", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24" по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).

По словам Новака, дефицит на мировом нефтяном рынке сейчас оценивается в 1 млн б/с. "Сегодня мы наблюдаем на рынке дефицит 1 млн б/с примерно. Это значит, что идет сокращение запасов и это хорошо. Ситуация более-менее стабильная. Мы видим это и по стабильным ценам наи по балансу спроса и предложения", - сказал Новак. По его словам, ожидания по темпам восстановления спроса на нефть пока не оправдались. Однако высокая дисциплина исполнения соглашения ОПЕК+ позитивно повлияла на ситуацию на рынке, в том числе на снижение мировых запасов нефти.

"Объективно говоря, сейчас ситуация несколько отличается от оценок, которые были еще несколько месяцев назад. Было очень резкое восстановление спроса на мировых рынках - на нефть и нефтепродукты - если вы помните, он падал на 20-25 млн б/с, потом резко после того как отметились различные карантинные меры, которые вводили правительства в целях борьбы с COVID-19, спрос резко был восстановлен. Сейчас это восстановление стало более медленным", - сказал Новак телеканалу "Россия 24".

"Мы конечно рассчитывали на более быстрый темп восстановления. Хотя ситуация во многом зависит от того, что происходит сегодня с мировой экономикой, и с тем какие меры уже сегодня принимают меры различные страны, в связи с второй волной COVID-19. Мы видим, что страны не закрываются. На сегодняшний день авиасообщение, например, восстановилось до уровня почти 70%, которое было еще до основного кризиса. Это говорит о том, что продолжается мобильность, хотя и меньшими темпами относительно тех, которые могли бы быть. Что касается спроса на заправках, восстановление составило от 80 до 100% по разным регионам, компаниям", - рассказал министр.

По его словам, зимой определенность на нефтяном рынке будет расти. "Потому что спрос падает, мобильность, не только из-за COVID-19, но и из-за того, что в зимний период меньше пользуются автомобилями, соответственно спрос тоже падает. Это будет накладывать свой отпечаток", - считает глава Минэнерго РФ.

Глава Минэнерго РФ по итогам заседания Министерского мониторингового комитета ОПЕК+ заявил, что ОПЕК+ держит руку на пульсе и реагирует на ситуацию на рынке, "Сегодня сделка ОПЕК+ по сути дела держит руку на пульсе и оперативно мониторит, реагирует на ситуацию на рынке. Мы также отметили, что снизились запасы относительно среднего пятилетнего значения- это тоже позитивный факт, который сегодня отмечался", - сказал Новак.

"Россия всегда была ответственным участником соглашения ОПЕК+ и исполняет свои обязанности и те квоты, которые установлены, всегда близко к 100% - это и сейчас и по новому соглашению так происходит", - подчеркнул Новак.