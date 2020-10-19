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19 октября 2020 года 10:55
Частные УК, инвестирующие пенсионные накопления, не сильно отстают от ВЭБа
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Сергей Фадеичев/ТАСС
19 октября. FINMARKET.RU - Частные управляющие компании (УК), инвестирующие пенсионные накопления граждан, постепенно сокращают отставание по показателям от ВЭБ.РФ. Так, за 3 квартала средневзвешенная доходность частных УК составила 6,5% годовых, свидетельствуют расчеты "Коммерсанта" на основе отчетности компаний. Этот результат на 0,4 п. п. ниже, чем за полугодие. За этот же период государственная управляющая компания ВЭБ по расширенному портфелю также снизила доходность на 0,6 п. п. - до 6,7% годовых, а по портфелю госбумаг - на 0,9 п. п. - до 8,3% годовых. Для частных УК 1-й квартал был провальным: диапазон доходностей составлял от -2% до -38,3% годовых. Во 2-м квартале почти все частные УК смогли отыграть потери, многие из них сделали ставку на рисковые инструменты. В 3-м квартале, по расчетам "Ъ", 7 из 16 управляющих компаний смогли по доходности опередить расширенный портфель ВЭБа (5,7% годовых), а 5 компаний - даже портфель госбумаг ВЭБа (6,8%). А по итогам 3-х кварталов половина управляющих опередила расширенный портфель ВЭБа, и три - "Регион Эссет Менеджмент" (11% годовых), "Сбербанк Управление активами" (9,2%), "ВТБ Капитал Управление активами" (8,5%) - обогнали и портфель госбумаг. Лидер по итогам 9 месяцев, УК "Регион Эссет Менеджмент" (портфель - 212,6 млн руб.), показала по итогам 3-го квартала доходность свыше 15% годовых. На 2-м месте по итогам девяти месяцев расположилась УК "Сбербанк Управление активами" (10,4 млрд руб.).
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Ключевые слова: РФ, пенсии, накопления, инвестирование, УК
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