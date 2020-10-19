В России в 1,6 раза выросло число преступлений с недвижимостью

19 октября. FINMARKET.RU - За первые 6 месяцев 2020 года в России резко выросло количество преступлений, связанных с недвижимостью. Причем большинство мошеннических схем касается вторичного рынка.

Как рассказали "Известиям " в Центре исследований экспертиз Финансового университета при правительстве РФ, статистика по преступности и гражданско-правовым спорам в отношении недвижимости растет в стране с каждым годом.

Но в этом году, даже невзирая на пандемию, только за 1-е полугодие число таких преступлений выросло на 56% в сравнении с аналогичным показателем за весь 2019 год. В большую сторону растут и суммы ущерба: с 2015 по 2019 гг. в категориях крупного и особо крупного размера стало на 28% больше правонарушений, а за 1-е полугодие т.г. - уже на 62% больше от всего 2019 г..

Представители университета рассказали "Известиям", что зачастую основными "бенефициарами" в таких преступлениях становятся так называемые "юридические фирмы на все руки". И помощь от таких юристов может стоить человеку и денег, и его квартиры.

По мнению экспертов Финансового университета, основная проблема в том, что за сделки в простой письменной форме (а купля-продажа недвижимости к ним относится) ответственность несут сами стороны, и в таких ситуациях никто не проверяет ничьих намерений. В том числе - а не заставили ли человека расстаться со своей квартирой посредством обмана.

Надеяться на органы, проводящие такие сделки, тоже не приходится. По данным экспертов университета, около 10% от общего числа обвинительных приговоров приходится на, совершаемые сотрудниками органов власти и местного самоуправления при исполнении их полномочий по обороту и регистрации объектов недвижимости. То есть администрацией муниципального образования, сотрудниками МФЦ и так далее.

Эта проблема в ближайшее время может стать еще острее. Так, появившаяся в этом году льготная ипотека под 6,5% на новостройки привела к взрывному росту спроса на первичку, из-за чего та, естественно, подорожала. И после того как подорожание нивелировало разницу между кредитной ставкой на жилье с первичного и вторичного рынка, спрос также переориентировался на вторичку.