В рамках интернет-торговли все должно облагаться платежом - ФТС

19 октября. FINMARKET.RU - Первый замруководителяРуслан Давыдов рассказал в интервью "Ведомостям" о том, как таможня будет регулировать интернет-торговлю.

По словам Давыдова, ФТС совместно с Минфином и другими ведомствами разработали и предложили на рассмотрение Евразийской экономической комиссии концепцию регулирования электронной торговли, и она обсуждалась в рамках Евразийского межправительственного совета ЕАЭС в Ереване 9 октября. Суть предложений в следующем:

"Во-первых, мы предложили выделить товары интернет-торговли в отдельную категорию. За последние 10 лет количество трансграничных отправлений увеличилось в 40–50 раз. На пике, в 2018 г., было ввезено порядка 345 млн посылок. Поэтому такой поток нужно особым образом регулировать", - рассказал он .

Также, по его словам, ФТС предложила ввести институт операторов интернет-торговли. "Это, - пояснил Давыдов, - уполномоченные компании, которые от имени и по поручению граждан должны обеспечивать всю цепочку поставок: начиная с покупки на интернет-площадке до доставки конечному покупателю. Мы предлагаем сделать для них отдельную декларацию электронной торговли, особый порядок соблюдения мер технического регулирования – заявительный или упрощенный. Наша работа с уполномоченным оператором электронной торговли для граждан должна быть незаметной. Подобная концепция уже была проработана на площадке Всемирной таможенной организации: там выпущены рамочные стандарты регулирования интернет-торговли, где прописан перечень требований для отслеживания и получения данных с площадки о реальной цене товаров, чтобы правильно рассчитать пошлину".

Также, как рассказал, представитель ФТС, "в рамках одного из проектов – "Почта России" договорилась и заключила соглашение с некоторыми маркетплейсами". И теперь, когда люди покупают на этих площадках какой-то товар и есть превышение беспошлинного порога, появляется предупреждающее сообщение: "При ввозе товара в Россию необходимо будет заплатить такую-то сумму". Можно заплатить сразу, и покупатели соглашаются.

"В принципе, для товаров, приобретаемых в рамках интернет-торговли, порогов вообще существовать не должно – все должно облагаться платежом", – считает Руслан Давыдов.

Многие при этом недовольны, что беспошлинный порог постепенно снижается, но это, как заметил Давыдов, общемировая тенденция. По его словам, в ЕАЭС был один из самых высоких в мире порогов беспошлинной торговли – 1000 евро в течение месяца. В прошлом году его снизили до 500 евро. А в этом году – до 200 евро, но без учета частоты перемещений. При этом сам платеж снизился в два раза: если раньше вы с превышения платили 30%, но не менее 4 евро за 1 кг (сверх 31 кг), то теперь платите с превышения 15% и от 2 евро за кг.

"Я считаю, что сейчас в сфере интернет-торговли у нас действует достаточно льготный режим налогообложения. Потому что если вы покупаете в российском магазине тот же самый телефон, ноутбук, то получается все равно дороже, чем в зарубежном онлайн-магазине", - заметил Давыдов..