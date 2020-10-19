Банкиры против отмены комиссии за оплату ЖКХ для всех категорий граждан

19 октября. FINMARKET.RU - Завтра Госдума должна рассмотреть во втором чтенииоб отмене банковскойза оплату гражданами коммунальных услуг. В первом чтении законопроект был принят 14 апреля, и в нем предполагалось, что комиссии будут отменены для всех категорий граждан. Однако банковское сообщество выступило против принятия документа в таком виде. И в мае один из соавторов законопроекта, первый зампред комитета по финансовому рынку Игорь Дивинский внес в него поправку, согласно которой закон распространяется только на социально незащищенные группы населения.

Однако на прошлой неделе законопроект был изменен снова - теперь он предполагает, что комиссии будут отменены для всех групп граждан.

Как признал Дивинский в разговоре с "Коммерсантом" , претензии банков вполне обоснованы: они создали инфраструктуру, потратили на это средства, и логично, что они пытаются найти какой-нибудь компромисс, чтобы вернуть эти средства.

В пятницу представители четырех ассоциаций написали письмо председателю Банка России. Главы Ассоциации электронных денег, "Финансовых инноваций", Национальной платежной ассоциации и Национального совета финансового рынка (НСФР) попросили Эльвиру Набиуллину помочь вернуть прежний вариант поправок. Однако, как сообщили "Ъ" в Банке России, регулятор поддерживает инициативу отмены комиссий задля всех граждан. "Люди несут нагрузку по комиссиям, хотя это обязательные платежи для граждан, и у них нет выбора - платить или не платить за такие услуги. По сути это схоже с налоговыми платежами, которые сегодня по закону совершаются без банковских комиссий", - заявили в ЦБ.

В ЦБ также считают, что "необходимо продумать вопросы компенсации расходов банков для сохранения платежной инфраструктуры". В тексте законопроекта также есть поручение правительству "установить единые подходы к взаимодействию" между управляющими, ресурсоснабжающими и кредитными организациями, а также оператором почтовой связи "при перечислении платы за жилое помещение и коммунальные услуги".

Представители финассоциаций уверены, что принятие закона в итоге приведет к "увеличению, а не снижению финансовой нагрузки на граждан".