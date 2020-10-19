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19 октября 2020 года 09:20
Банкиры против отмены комиссии за оплату ЖКХ для всех категорий граждан
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Артем Геодакян/ТАСС
19 октября. FINMARKET.RU - Завтра Госдума должна рассмотреть во втором чтении законопроект об отмене банковской комиссии за оплату гражданами коммунальных услуг. В первом чтении законопроект был принят 14 апреля, и в нем предполагалось, что комиссии будут отменены для всех категорий граждан. Однако банковское сообщество выступило против принятия документа в таком виде. И в мае один из соавторов законопроекта, первый зампред комитета по финансовому рынку Игорь Дивинский внес в него поправку, согласно которой закон распространяется только на социально незащищенные группы населения. Однако на прошлой неделе законопроект был изменен снова - теперь он предполагает, что комиссии будут отменены для всех групп граждан. Как признал Дивинский в разговоре с "Коммерсантом", претензии банков вполне обоснованы: они создали инфраструктуру, потратили на это средства, и логично, что они пытаются найти какой-нибудь компромисс, чтобы вернуть эти средства. В пятницу представители четырех ассоциаций написали письмо председателю Банка России. Главы Ассоциации электронных денег, "Финансовых инноваций", Национальной платежной ассоциации и Национального совета финансового рынка (НСФР) попросили Эльвиру Набиуллину помочь вернуть прежний вариант поправок. Однако, как сообщили "Ъ" в Банке России, регулятор поддерживает инициативу отмены комиссий за ЖКУ для всех граждан. "Люди несут нагрузку по комиссиям, хотя это обязательные платежи для граждан, и у них нет выбора - платить или не платить за такие услуги. По сути это схоже с налоговыми платежами, которые сегодня по закону совершаются без банковских комиссий", - заявили в ЦБ. В ЦБ также считают, что "необходимо продумать вопросы компенсации расходов банков для сохранения платежной инфраструктуры". В тексте законопроекта также есть поручение правительству "установить единые подходы к взаимодействию" между управляющими, ресурсоснабжающими и кредитными организациями, а также оператором почтовой связи "при перечислении платы за жилое помещение и коммунальные услуги". Представители финассоциаций уверены, что принятие закона в итоге приведет к "увеличению, а не снижению финансовой нагрузки на граждан".
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Istina 19.10.2020
"претензии банков вполне обоснованы: они создали инфраструктуру, потратили на это средства, и логично, что они пытаются найти какой-нибудь компромисс, чтобы вернуть эти средства.", из признаний первого зампреда комитета по финансовому рынку Игоря Дивинского. Если это претензии действительно банков, а не интересантов-ассоциаций, то следует понимать, что банки "потратили средства" не только на этот вид платежей, и на систему обеспечения движения средств по поручениям клиентов. Не надо вводить в заблуждение, и лоббировать интересы юридических лиц, теряющих незначительную часть дохода. Следует защищать граждан, всех, а не отдельных. Обязательные платежи граждан не должны сопровождаться расходами граждан на перевод.
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