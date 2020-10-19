В правительстве обсуждают корректировки системы бюджетных правил

19 октября. FINMARKET.RU - Часть средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) - в том числе из его ликвидной части - может быть переведена на. Об этом сообщили "Известиям" два близких к правительству источника. Информацию также подтвердил один из федеральных чиновников. Речь, по их данным, идет о нескольких сотнях миллиардов рублей.

Сейчас на депозитах в ВЭБ размещено 580 млрд рублей из средств, следует из материалов Минфина. Максимально, согласно нормативам министерства, на вкладах в госкорпорации может находиться до 955 млрд рублей фонда.

Используя их, ВЭБ может выдавать кредиты, но - также исключительно в установленных пределах. Реальный сектор экономики может быть профинансирован не более чем на 300 млрд рублей. На данный момент госкорпорация прокредитовала инвестпроекты на 62 млрд. Остальная часть денег ФНБ вложена главным образом в капитал ВЭБ.

Как напоминает газета, действующая система бюджетных правил обязывает держать на счетах в ЦБ накопления фонда, соответствующие как минимум 7% ВВП. Это так называемая ликвидная часть ФНБ, регулятор управляет этими деньгами в составе всей суммы международных резервов.

По данным на 1 октября, в Банке России хранились деньги ФНБ в размере 8,2% ВВП. Теоретически 1,2% могли быть вложены в другие активы, но, поскольку практически вся сумма накоплений размещена в иностранные валюты, размер фонда в рублевом выражении постоянно пересматривается - как только рубль укрепится, стоимость активов ФНБ снизится. Ранее глава Минфина Антон Силуанов, отвечая на вопросы журналистов, утверждал, что по итогам года ликвидная часть фонда вряд ли существенно превысит 7% ВВП, поэтому всерьез рассуждать об инвестициях из его ресурсов не приходится.

По словам собеседника, близкого к правительству, сейчас кабмин обсуждает изменение этого норматива - в частности, корректировку правила, предписывающего держать в ЦБ ресурсы не менее 7% ВВП. "Это не дестабилизирует систему бюджетных правил, поскольку речь идет, по сути, о размещении, а не о расходах ФНБ", - пояснил он "Известиям".

Другой источник также подтвердил, что такое обсуждение ведется - но "скорее в вялотекущем режиме". Если инициатива всё же пройдет, в проектах, в которые будут вкладываться деньги фонда, должны будут участвовать и другие кредиторы или инвесторы.

В прошлом году Минфин подготовил критерии размещения средств ФНБ в инвестпроекты. Доля вложений фонда не должна быть выше 20% стоимости инициативы, а ее доходность - не ниже ставок ОФЗ.

В пресс-службе кабмина сообщили, что прорабатывают федеральный закон о внесении изменений в ст. 96.11 и 125 Бюджетного кодекса. Документом будет устанавливаться порядок вложений средств ФНБ в самоокупаемые инфраструктурные проекты и проекты ВЭБ.РФ, уточнили в правительстве. Правила коснутся предельного объема средств ФНБ от общего размера финансирования, доходности, срока размещения ресурсов, добавили там. Разделы БК, которые планируется скорректировать, посвящены правилам размещения ресурсов фонда и условиям предоставления госкредитов.

В пресс-службе Минфина в ответ на вопросы "Известий" привели слова министра Антона Силуанова. "Если мы в ходе исполнения бюджета увидим, что наши прогнозы по пополнению фонда будут выше уровня 7%, мы продолжим инвестирование средств этого источника на инфраструктурные проекты и, соответственно, будем направлятьэтого источника на развитие", - заявил глава Минфина на профильном комитете в Госдуме.