В начале пандемии почти 30% россиян впервые заняли денег в МФО

16 октября. FINMARKET.RU - Почти каждый третий россиянин (29%) был вынужден впервые занять деньги в микрофинансовых организациях (МФО) в марте – июне текущего года, свидетельствуют результаты исследования платежного сервиса Qiwi, данные из которого приводят "Ведомости".

В ходе исследования Qiwi было опрошено свыше 1000 человек, пользовавшихся услугамив последний год.

Как указывается в исследовании, половина, пользовавшихся услугами МФО, взяла от одного до трех микрозаймов. Наиболее частой причиной обращения в МФО была покупка товаров первой необходимости – 52% опрошенных указали именно ее.

В целом 20% респондентов признались, что во время пандемии стали брать займы чаще, чем раньше.

чаще, чем раньше. Еще 19% заявили, что обращались в МФО с прежней частотой.

Каждый десятый стал делать это реже.

Каждый пятый (22%) вообще ни разу не пришлось воспользоваться услугами микрофинансистов в течение всего карантина.

В марте – июне 43% опрошенных брали от одного до трех займов, однако треть респондентов (31%) обращалась в МФО шесть и более раз.

Наиболее частой причиной обращения в МФО была покупка товаров первой необходимости – 52% опрошенных указали именно ее.

Треть (30%) респондентов были вынуждены взять заем, чтобы перекредитоваться и погасить другой кредит.

Еще 17% брали деньги на лечение.

А 15% – на оплату ЖКУ.

Каждый десятый (11%) за счет кредитов решал вопрос с покупкой одежды и обуви.

Подавляющее большинство заемщиков (90%) брали взаймы не более 20 000 руб., а у 71% сумма была менее 10 000. Для половины клиентов МФО (48%) размер заимствований оставался тем же, что и до пандемии, но треть (33%) была вынуждена увеличить свои долги.

Почти 60% опрошенных признали, что погашать свои долги во время пандемии стало труднее.

Но некоторые эксперты сомневаются в корректности проведенного Qiwi исследования.

По данным Банка России, на конец 2-го квартала насчитывалось 11,5 млн заемщиков МФО, что никак не может составлять треть россиян, сомневается в точности оценок Qiwi директор СРО "МиР" Елена Стратьева, мнение которой приводят "Ведомости". Средняя сумма займа, по ее словам, и правда была в пределах 20 000 руб. "Мы действительно увидели рост спроса со стороны населения на микрозаймы в марте – июне, – подтверждает она. – Но, подчеркну, не всплеск, а именно небольшой рост. Касался он в основном, по понятным причинам, онлайн-игроков. Вместе с тем количество реальных выдач по рынку не показало аналогичной динамики".

Этому, по ее словам, помешали два сдерживающих фактора. Первый состоит в том, что МФО, как и банки, стали чаще отказывать в займах. Второй фактор – из-за эпидемиологической обстановки многие офлайн-игроки тоже были вынуждены приостановить или сократить выдачи. Пик просрочки, по ее словам, у большинства компаний пришелся на летние месяцы, но ситуацию нельзя назвать драматичной.