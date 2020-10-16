МСП удалось сэкономить около 20 млрд руб. арендной платы

16 октября. FINMARKET.RU - Введенные правительствоммеры по отсрочке, снижению и отмене арендных платежей за госимущество и частную собственность позволили субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) сэкономить или оттянуть выплату как минимум 20 млрд руб., подсчитали в Минэкономразвития. Воспользоваться мерами по отсрочке и снижению платежей по аренде госимущества могли все, а компании из наиболее пострадавших отраслей могли рассчитывать на освобождение от оплаты аренды, напоминает "Коммерсант" . Одновременно владельцам коммерческой недвижимости было рекомендовано снизить ставки по аренде - взамен правительство освобождало их от земельного и имущественного налогов.

Росимущество к концу сентября заключило 3 тыс. соглашений с малым бизнесом на 585,4 млн руб. (384 млн руб.- об отсрочке и 100 млн руб.- об освобождении от оплаты), но основной объем экономии пришелся на региональный уровень: 48 тыс. соглашений на 17,1 млрд руб. (10,7 млрд руб. и 6,4 млрд руб. отсрочек и освобождения соответственно). Частные арендодатели заключили более 24 тыс. дополнительных соглашений еще на 2,5 млрд руб. (1,6 млрд. руб.- отсрочка, 900 млн руб.- освобождение).

Как считают в Минэкономразвития, меры по отсрочке аренды позволили "достаточно эффективно и быстро снизить нагрузку на предпринимателей-арендаторов".

В деловых сообществах эффект мер по отсрочке аренды оценивают положительно, но указывают на ограниченный круг получателей такой поддержки. Удручает предпринимателей и истечение срока действия меры 1 октября на фоне второй волны COVID-19, несмотря на обещание властей не вводить локдаун. Решений по пролонгации арендных льгот не принято, о таких намерениях власти также не заявляли.