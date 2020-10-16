16 октября. FINMARKET.RU - Каждый пятый россиянин имеет просроченные обязательства по кредитам, налогам, ЖКХ и перед физическими лицами, пишут "Известия", ссылающиеся на материалы ВЦИОМ (исследование проводилось в октябре методом телефонного опроса 1,6 тыс. совершеннолетних респондентов во всех регионах РФ). Размер долга у большинства из них не превышает полумиллиона рублей

Так, просроченныев размере от 50 тыс. до 500 тыс. рублей есть у 10% россиян, менее 50 тыс. — у 8%, а более 500 тыс. — у 2% граждан. При этом просрочку до 50 тыс. большинство из них воспринимает спокойно: 83% респондентов заявили, что смогут при необходимости погасить ее в течение года. Те же, кто задолжал больше этой суммы, менее оптимистичны: справиться в сжатые сроки с взятыми на себя обязательствами в размере до 500 тыс. рублей смогут 39% респондентов.

В общей сложности задерживают платежи по долгам 20% граждан. ВЦИОМ учитывал не только просрочку по кредитам, но и по другим видам обязательных перечислений: налоги, ЖКХ, задолженность перед физическими лицами.

Как отмечаеют "Известия", социологи выясняли уровень проблем с долгами у населения на фоне резкого роста неплатежей. По данным ЦБ, сумма просрочки по кредитам физлиц по состоянию на 1 сентября достигла 915 млрд рублей — это в девять раз больше, чем в прошлом году (тогда она составляла всего 104 млрд).

Чем больше сумма просроченных обязательств, тем меньше россияне уверены в том, что у них получится их быстро погасить. Треть должников не исключила, что может воспользоваться процедурой внесудебного банкротства, запущенной в сентябре этого года.

ВЦИОМ выяснил степень осведомленности граждан о возможности пройти процедуру банкротства. По данным центра, о такой опции слышали и знают почти все опрошенные — 85%. О новой схеме внесудебного признания несостоятельности осведомлено намного меньше россиян, и в основном поверхностно: что-то слышали об этом 38% участников исследования, а хорошо знают о ней только 4%. При этом воспользоваться новым механизмом готов каждый третий должник из «целевой аудитории» нововведения — речь о россиянах с просроченными обязательствами от 50 тыс. до 500 тыс. рублей.

Впрочем, банкротство — не панацея, это должно быть серьезное и взвешенное решение, заявил "Известиям" замглавы Минэкономразвития Илья Торосов. По его словам, перед обращением к этой процедуре гражданин должен исчерпать все ресурсы самостоятельного выхода из ситуации, например попытаться рассрочить или уменьшить задолженность.