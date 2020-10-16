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16 октября 2020 года 10:49
В РФ ускорят внедрение международных стандартов
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YAY\ТАСС
16 октября. FINMARKET.RU - России нужно переходить к модели ускоренного внедрения действующих международных стандартов путем их прямого применения, считает глава Росстандарта Алексей Абрамов. Об этом он заявил на коллегии ведомства, которая состоялась в рамках форума "Российская неделя стандартизации", приуроченного к 95-летию Росстандарта, пишет "Российская газета". Это не исключает того, что тексты этих документов должны пройти экспертизу в профильных технических комитетах и быть зарегистрированы в Фонде стандартов, отметил Абрамов. Одновременно при разработке новых международных документов необходимо обеспечить наличие их официальных русских версий уже на этапе голосования. Абрамов также рассказал о вкладе стандартизаторов в противостояние пандемии. Промышленности был открыт свободный доступ к передовым стандартам (более 50 документов) на средства защиты и медтехнику, в том числе аппараты ИВЛ. "Вместе с отраслевыми экспертами и неравнодушными производителями удалось "с колес" разработать и внедрить в промышленное применение 12 технических условий на востребованные в пандемию изделия, прежде всего на защитные лицевые маски, - сказал Абрамов. - Это в том числе позволило быстро нарастить объемы их производства и насытить ажиотажный спрос".
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